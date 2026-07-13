Какие горячие напитки продлевают жизнь, пояснили учёные

При регулярном потреблении кофе, зеленого и черного чая можно увеличить продолжительность жизни. К этому выводу пришла группа ученых на базе анализа данных нескольких солидных научных исследований, сообщает TechInsider.По данным UK Biobank, люди, что ежедневно выпивают одну-две чашки кофе, в среднем обладают большей продолжительностью жизни. Исследования, организованные в странах Азии, доказали, что у тех, кто потребляет до пяти чашек этого бодрящего напитка в день, риск смерти от любых причин ниже на 28%. Объяснение этого эффекта эксперты находят в действии кофеина и полифенолов.Зеленый чай, помимо этого, позволяет снижать риски сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Глвным его полезным компонентом считают эпигаллокатехин галлат (EGCG). Метаанализ 2025 года убедительно показал, что регулярное потребление данного соединения снижает вероятности некоторых видов рака.Постоянное присутствие в меню черного чая способствует понижению артериального давления и содержания «плохого» холестерина. Также он помогает снижать скорость ухудшения когнитивных способностей у пожилых людей. У выпивающих более двух чашек чая в день риск летальности ниже на 9–13%.Полезны и травяные чаи. Мятный помогает стабилизировать работу кишечника, ромашковый способствует улучшению сна, а чай из гибискуса несколько снижает артериальное давление. Исследователи опровергли бытующее мнение о вредном влиянии на напитки добавленного молока.

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