Врач рассказал об абсолютно бесплатном способе почувствовать себя лучше после недосыпа
Врач отметил, что после плохой ночи меньше всего хочется заниматься спортом, однако именно это помогает организму прийти в себя. По его мнению, наилучший эффект можно получить, если выйти на улицу на прогулку или пробежку. «Солнечный свет подает мозгу сигнал, что пора бодрствовать, благодаря чему организму легче справиться с последствиями недосыпа», — объяснил специалист.
Кроме того, врач рекомендовал после бессонной ночи не злоупотреблять кофеином, выбирать продукты, богатые фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами и омега-3 жирными кислотами, а при сильной сонливости ограничиться коротким дневным сном продолжительностью 10-20 минут. По его словам, такой отдых помогает снизить сонливость, раздражительность и забывчивость и при этом не помешает ночному сну.
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