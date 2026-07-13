Диетолог Королева: богатый калием молодой картофель полезен пожилым людям
По словам диетолога Королевой, молодой картофель богат калием – это одна из причин есть его пожилым людям.
«Молодой картофель содержит витамин С и много калия – для сердечно-сосудистой системы пожилых людей это очень полезно», – рассказала врач «Москве 24».
Королева добавила, что в умеренном количестве этот продукт можно включать даже в рацион пожилых людей, у которых имеется сахарный диабет. Есть молодой картофель полезнее всего в кожуре, которая отличается большим количеством полезной для кишечника клетчатки и минеральных веществ.
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