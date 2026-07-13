Врач назвала преимущество фруктов перед белым сахаром
Врач уточнила, что людям старше десяти лет требуется ежедневно потреблять не менее 400 граммов овощей и фруктов (около пяти порций). Садовская также отметила ошибочность приравнивания фруктового сахара к белому: глюкоза необходима клеткам как источник энергии, поэтому умеренное употребление обоих продуктов безопасно. Однако специалист предупредила, что постоянное переедание неизбежно приведет к набору лишнего веса.
«Но не стоит забывать о значительном преимуществе фруктов: в них, в отличие от белого сахара, содержатся еще и клетчатка, минералы, витамины, антиоксидантные вещества, органические кислоты и многие другие компоненты, которые полезны и важны для поддержания здоровья», — отметила она.
Относительно термической обработки эксперт заявила, что запеченные без добавок плоды сохраняют почти всю пользу свежих, хотя витамин С частично разрушается при нагревании.
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