Кардиолог опроверг миф о пользе бокала красного вина

Долгое время существовало мнение, что умеренное употребление алкоголя, особенно красного вина, может быть полезно для сердечно-сосудистой системы, напомнил врач-кардиолог Виталий Зафираки. В беседе с «Лентой.ру» он подчеркнул, современные исследования все чаще опровергают этот миф.По словам Зафираки, даже умеренное, но регулярное употребление алкоголя способно негативно влиять на сердце, провоцировать аритмию, повышать риск сердечно-сосудистых осложнений, включая инсульт, а также снижать эффективность лечения, ранее назначенного кардиологом.«Алкоголь считается одним из факторов, способных провоцировать как первые эпизоды аритмии, так и прогрессирование уже диагностированного заболевания, и эффект является дозозависимым», — уточнил доктор.Кардиолог отметил, что некоторые люди воспринимают аритмию как неопасный диагноз и откладывают лечение. Однако в действительности это состояние увеличивает риск смертельно опасных патологий. Зафираки порекомендовал при появлении перебоев в работе сердца, приступов учащенного сердцебиения, головокружения, слабости или одышки обращаться к кардиологу. По его словам, ранняя диагностика и своевременное лечение существенно снижают риск инсульта и других осложнений.

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