Кардиолог опроверг миф о пользе бокала красного вина
По словам Зафираки, даже умеренное, но регулярное употребление алкоголя способно негативно влиять на сердце, провоцировать аритмию, повышать риск сердечно-сосудистых осложнений, включая инсульт, а также снижать эффективность лечения, ранее назначенного кардиологом.
«Алкоголь считается одним из факторов, способных провоцировать как первые эпизоды аритмии, так и прогрессирование уже диагностированного заболевания, и эффект является дозозависимым», — уточнил доктор.
Кардиолог отметил, что некоторые люди воспринимают аритмию как неопасный диагноз и откладывают лечение. Однако в действительности это состояние увеличивает риск смертельно опасных патологий. Зафираки порекомендовал при появлении перебоев в работе сердца, приступов учащенного сердцебиения, головокружения, слабости или одышки обращаться к кардиологу. По его словам, ранняя диагностика и своевременное лечение существенно снижают риск инсульта и других осложнений.
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