JN: яйца помогают защитить стареющий мозг

На протяжении полувека врачи относились к яйцу с подозрением. В его желтке содержался холестерин, а холестерин считался прямым путем к сердечным заболеваниям. Новое исследование теперь помещает этот же продукт в более короткий и гораздо более обнадеживающий список: продукты, которые, по-видимому, защищают стареющий мозг. Результаты исследования были опубликованы в The Journal of Nutrition.В американских рекомендациях по питанию когда-то советовали ограничить потребление холестерина 300 миллиграммами в день. Один большой яичный желток содержит около 185 миллиграммов, поэтому яйца стали продуктом, который легко было нормировать.Позже исследователи разделили две идеи, которые общественность долгое время считала несовместимыми. Связь между потребляемым холестерином и холестерином в крови была лишь слабой. Внимание переключилось на насыщенные и трансжиры, которые гораздо сильнее влияют на уровень холестерина в крови.Этот сдвиг стал официальной политикой в 2015 году, когда федеральные рекомендации отменили суточный лимит холестерина и разрешили употребление яиц в рамках здорового питания. Американская кардиологическая ассоциация теперь рекомендует большинству взрослых употреблять одно яйцо в день в рамках диеты, полезной для сердца.Ученые из Университета Лома Линда хотели проверить, может ли какой-либо один продукт питания повлиять на развитие болезни Альцгеймера. Они обратились к исследованию Adventist Health Study-2, одному из самых продолжительных исследований питания в стране.Исследовательская группа наблюдала за 39 498 взрослыми в возрасте 65 лет и старше в течение в среднем 15,3 лет. В записях Medicare были отмечены 2858 участников, которым был поставлен новый диагноз болезни Альцгеймера.Цифры подтвердили эту картину. Люди, которые ели одно яйцо в день, по крайней мере пять дней в неделю, подвергались риску на 27 процентов меньше, чем те, кто почти никогда не ел яйца. Даже те, кто ест яйца нечасто, добились прогресса. Употребление яиц от одного до трех раз в месяц приводило к снижению риска на 17 процентов, а от двух до четырех порций в неделю — к снижению на 20 процентов.Эта тенденция сохранилась и после того, как команда исследователей учла возраст, образ жизни, другие продукты питания и такие заболевания, как диабет и высокое кровяное давление. У людей, полностью отказавшихся от яиц, риск был на 22 процента выше, чем у тех, кто ел примерно одно яйцо через день.Так чем же можно объяснить эту закономерность? Большая часть внимания сосредоточена на холине, питательном веществе, которое желток содержит в необычно больших количествах.Организм использует холин для синтеза ацетилхолина — химического посредника, поддерживающего память и передачу сигналов между клетками головного мозга. У людей с болезнью Альцгеймера, как правило, наблюдается снижение уровня этого же посредника, и большинство современных лекарств от этого заболевания направлены на повышение его уровня.Наука признала холин незаменимым питательным веществом лишь в 1998 году, когда Институт медицины установил первые целевые показатели потребления. Большинство американцев до сих пор не достигают рекомендуемой нормы.Одно крупное яйцо обеспечивает примерно треть суточной нормы холина для взрослого человека. Более ранние исследования связывали холин с развитием мозга до рождения, что указывает на то, насколько важным остается это питательное вещество на протяжении всей жизни.Холин не действует в желтке в одиночку. В яичных желтках также содержатся лютеин и зеаксантин — два растительных пигмента, которые проникают из кровотока в ткани головного мозга. Более ранние исследования связывали более высокий уровень этих пигментов с более острой памятью и более быстрой обработкой информации у пожилых людей.Желток также содержит омега-3 жирные кислоты. Эти жиры помогают строить мембраны, которые клетки мозга используют для передачи и приема сигналов, — те же самые жиры, благодаря которым жирные морепродукты являются неотъемлемой частью здорового питания для мозга.Как отмечают исследователи, примерно 30 процентов жира в яйце питает эти сигнальные мембраны. Пока ни одно исследование не выявило связь этого эффекта с каким-либо одним питательным веществом, поэтому, вероятно, желток действует комплексно.Исследователи четко обозначили границы своих выводов. В исследовании приняли участие адвентисты седьмого дня, группа, которая, как правило, меньше курит, больше занимается спортом и питается лучше, чем среднестатистический американец.Более здоровый исходный уровень означает, что польза от яиц может не распространяться на всех без исключения. Кроме того, исследование описывает взаимосвязь, а не доказывает, что яйца являются причиной снижения риска.«Мы хотим, чтобы люди уделяли внимание своему общему здоровью», — сказала Джису О, ведущий автор исследования.Болезнь Альцгеймера оказалась неэффективной в борьбе с большинством профилактических стратегий. Исследования в области питания выявили очень мало пищевых привычек, которые бы существенно снижали риск развития деменции.В этой работе яйца добавляются к этому короткому списку полезных веществ наряду с физическими упражнениями, сном и контролем артериального давления. Полученные результаты также соответствуют более широкому изменению в том, как ученые рассматривают повседневный рацион питания как фактор, влияющий на здоровье мозга.Для болезни, против которой существует так мало доказанных способов защиты, даже скромный и доступный вариант имеет реальный вес.

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