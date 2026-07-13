«Совы» едят позже и имеют более высокий метаболический риск

На протяжении многих поколений ранний отход ко сну и ранний подъем считались залогом здорового образа жизни, и любое отклонение от этого правила часто воспринималось как вредное. Однако ученые обнаружили, что принадлежность к типу «жаворонок», который рано просыпается и начинает день с энергией, или к типу «сова», которая от природы поздно ложится спать и просыпается позже, — это гораздо больше, чем просто выбор образа жизни. Этот паттерн отражает естественные предпочтения организма в отношении времени циклов сна и бодрствования в течение 24 часов.Однако недавнее исследование предполагает, что привычка «сова» может иметь свои собственные метаболические недостатки. Результаты исследования были опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.Приём пищи также служит сигналом для внутренних биологических часов организма, и время приёма пищи может влиять на метаболизм. В недавней статье исследователи изучали, связана ли хронотип человека с пищевыми привычками, составом тела и общим состоянием метаболизма.В ходе исследования, проведенного среди группы здоровых женщин, проживающих в Окленде, Новая Зеландия, было установлено, что «совы» потребляли меньше энергии и продуктов, богатых микроэлементами, чем женщины с «утренним» хронотипом. Более высокое потребление калорий вечером было связано с более высоким процентом жировой массы тела и большим риском ожирения.Поскольку большинство «сов» мало едят по утрам и потребляют большую часть пищи поздно вечером, у них, как правило, более высокий индекс массы тела (ИМТ) и процент жира в организме, чем у «жаворонков».Исследования показывают, что хронотип влияет не только на время сна, но и на наши пищевые привычки. Хотя большинство исследований сосредоточено на общем объеме потребляемой пищи, они уделяют меньше внимания времени приема калорий и питательных веществ, несмотря на то, что и то, и время приема пищи могут различаться в зависимости от хронотипа.Люди, относящиеся к «вечернему типу», чаще едят позже в течение дня, делают менее здоровый выбор продуктов и в целом имеют худшие пищевые привычки. Также у них наблюдается более высокий индекс массы тела (ИМТ). Однако один только ИМТ не позволяет различить мышечную массу и жировую ткань. Это особенно актуально для Новой Зеландии, где женщины тихоокеанского происхождения, как правило, имеют более крупное телосложение и большую мышечную массу, чем женщины европейского происхождения.В этом исследовании ученые вышли за рамки ИМТ. Команда применила Мюнхенский хронотипический опросник (MCTQ) для определения хронотипов 130 женщин из Новой Зеландии тихоокеанского происхождения и 157 женщин из Новой Зеландии европейского происхождения в возрасте от 18 до 45 лет. На основе их режима сна и бодрствования участницы были классифицированы как утренние, промежуточные или вечерние. Женщины, которые обычно ложились спать в 23:00 и просыпались в 8:00, были отнесены к промежуточному типу.Затем участники записывали все, что они ели и пили в течение пяти не следующих друг за другом дней — трех будних и двух выходных. Позже диетологи опросили каждого участника, чтобы проверить размеры порций и убедиться в точности записей о питании.Вместо того чтобы полагаться исключительно на массу тела, исследователи использовали денситометрию (DXA), разновидность рентгеновского исследования, чтобы измерить количество жира в организме женщин и места его накопления, в том числе в области живота и бедер. Они также измерили биомаркеры в крови, включая уровень сахара в крови, холестерина и гормонов, связанных с жировой тканью.У людей, ведущих ночной образ жизни, были худшие результаты почти по всем измеренным исследователями показателям здоровья по сравнению с людьми, ведущими утренний и промежуточный типы. У них был более высокий средний ИМТ и больше жировой ткани в целом, с более высоким соотношением андроидного и гиноидного типов, что указывает на больший вес в области живота, а не бедер — модель, которая, как известно, повышает риск проблем со здоровьем. Они ели меньше здоровой пищи, потребляли меньше клетчатки и испытывали дефицит необходимых витаминов и минералов.Анализ крови показал, что у людей вечернего хронотипа наблюдались более высокие уровни инсулина и триглицеридов, а также более низкие уровни защитного холестерина ЛПВП. Кроме того, у них отмечались повышенные уровни лептина, гормона, связанного с накоплением жира в организме, и более низкие уровни грелина, гормона, сигнализирующего о голоде, по сравнению с другими хронотипами.Результаты показывают, что, хотя все группы хронотипов потребляли примерно одинаковое количество калорий и макронутриентов, у женщин вечернего хронотипа наблюдались менее благоприятные показатели метаболических биомаркеров, состава жировой ткани и содержания питательных веществ в организме.Авторы утверждают, что необходимы дополнительные исследования связи между хронопитанием и ожирением, особенно в этнически разнообразных группах населения. Это поможет ученым понять истинное влияние хронотипа и в конечном итоге разработать персонализированные программы оздоровления.

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