Раскрыт главный враг молодости и хорошего самочувствия
Гленн назвала сидячий образ жизни главным врагом молодости и хорошего самочувствия. По ее словам, привычка проводить много времени практически без движения незаметно ускоряет старение не только лица и тела, но и мозга.
Синклер добавил, что многочисленные исследования показали, что малоподвижный образ жизни провоцирует снижение притока крови к мозгу и инсулинорезистентность. Также эта привычка повышает риск появления когнитивных проблем.
По словам специалиста, чтобы избежать этих рисков, не нужно обязательно ходить в спортзал. Синклер заверил, что достаточно ежедневно гулять и в течение дня регулярно делать активные перерывы в работе.
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