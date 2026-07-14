Фасоль и брокколи могут помочь снизить риск сердечных заболеваний у молодых

Новый анализ данных исследования Raine Study, проводимого в Западной Австралии, предполагает, что две скромные группы овощей — бобовые и крестоцветные — могут играть непропорционально большую роль в защите молодых людей от раннего кардиометаболического риска, хотя польза, по-видимому, резко различается у мужчин и женщин. Результаты исследования будут опубликованы в журнале Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases.Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что не все овощи одинаково полезны для кардиометаболического здоровья.Потребление определенных групп овощей демонстрирует значительно более сильную связь с улучшением показателей кардиометаболического здоровья у взрослого населения.Немногие исследования изучали эти взаимосвязи у молодых взрослых.«То, что вы едите сейчас, имеет значение, и выбор в пользу ежедневного употребления этих овощей может реально повлиять на продолжительность и качество вашей жизни», — сказала Лорен Блеккенхорст из Университета Эдит Коуэн.В своем исследовании Блеккенхорст и ее коллеги проанализировали данные 638 участников многолетнего исследования Рейна, австралийской когорты, за которой наблюдали еще до рождения.В возрасте 22 лет участники заполнили подробные анкеты о питании и прошли клиническое обследование, включающее измерение артериального давления, окружности талии, уровня холестерина, триглицеридов и сахара в крови — показателей, используемых для выявления риска развития метаболического синдрома, комплекса состояний, повышающих вероятность сердечно-сосудистых заболеваний и диабета в более позднем возрасте.Примерно каждый пятый участник относился к категории высокого риска, имея два или более из этих тревожных признаков.«Эти факторы риска проявляются раньше, чем большинство людей могли бы ожидать», — сказала Тереза ??О'Салливан, также из Университета Эдит Коуэн.Когда исследователи проанализировали потребление овощей по типам — луковые, крестоцветные, листовые зеленые, бобовые и желто-оранжево-красные — выявились отчетливые закономерности в зависимости от пола.Мужчины, отнесенные к группе низкого риска, потребляли значительно больше бобовых, таких как горох, фасоль и чечевица, чем мужчины из группы высокого риска.После корректировки с учетом дохода, образования, курения, употребления алкоголя и других факторов, связанных с питанием, у мужчин, которые потребляли примерно на одну порцию бобовых (75 граммов) больше в день, вероятность попасть в группу высокого риска была примерно на 72% ниже.Среди женщин наиболее сильная связь была выявлена ??у крестоцветных овощей, включая брокколи, цветную капусту, белокочанную капусту и брюссельскую капусту.Женщины с более низким кардиометаболическим риском потребляли больше этих овощей, и каждая дополнительная ежедневная порция была связана примерно с 85% снижением вероятности высокого риска после корректировки.Женщины из группы низкого риска также употребляли больше зеленых листовых овощей, хотя эта взаимосвязь не подтвердилась после учета других факторов.«Речь идёт не просто о том, чтобы набить поле зеленью», — сказал Нил Макнамара, также из Университета Эдит Коуэн. «Мы увидели очень явные гендерные различия. Фасоль для мужчин и брокколи для женщин оказались настоящими победителями».«Наши результаты показывают, что мужчины и женщины могут по-разному усваивать некоторые питательные вещества и растительные соединения из овощей», — добавила О'Салливан. «Например, природные соединения, содержащиеся в бобовых, могут сильнее влиять на тестостерон, в то время как соединения, содержащиеся в крестоцветных овощах, могут оказывать большее влияние на женские гормоны, такие как эстроген и прогестерон».

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