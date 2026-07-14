Ученый Абрамов: смородина хорошо влияет на состояние сердечно-сосудистой системы
«Антиоксиданты и полифенолы участвуют в защите клеток от окислительного стресса и изучаются в связи с влиянием на сердечно-сосудистую систему. Исследования представителей рода Ribes показывают наличие антиоксидантной и противовоспалительной активности у содержащихся в них биологически активных соединений. При этом большая часть научных данных получена для черной смородины, а не для отдельных гибридных форм», — отметил ученый.
Высокое содержание витамина C необходимо для нормальной работы иммунной системы и способствует усвоению железа из пищи, добавил специалист.
«Антоцианы и другие растительные полифенолы изучаются благодаря их возможному влиянию на состояние сосудистой системы. Пектины относятся к пищевым волокнам, которые поддерживают нормальную работу пищеварения и микрофлору кишечника», — сказал Абрамов.
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