Названа польза квашеной капусты для здоровья

Квашеная капуста, основной продукт немецкой и восточноевропейской кухни, внезапно привлекла внимание в Вашингтоне. Как сообщает The Wall Street Journal, министр здравоохранения Роберт Ф. Кеннеди-младший, министр торговли Говард Лютник, министр транспорта Шон Даффи и вице-президент Джей Ди Вэнс перешли на диету, включающую в себя большие порции ферментированной капусты, ссылаясь на такие цели, как снижение веса и улучшение общего состояния здоровья.Квашеная капуста готовится путем ферментации мелко нашинкованной капусты с помощью молочнокислых бактерий. Хотя ее название в переводе с немецкого означает «кислая капуста», историки считают, что этот ферментированный продукт возник в Китае, прежде чем стать популярным по всей Европе.Диета была предложена Шоном О'Марой, врачом и бывшим юристом, специализирующимся на вопросах здоровья и оптимизации спортивных результатов. Его план питания, основанный на употреблении мяса, делает акцент на животном белке, а также на продуктах, богатых серой, таких как квашеная капуста, при этом избегая сахара и алкоголя.О'Мара утверждает, что диета улучшает пищеварение, способствует оздоровлению микробиома кишечника и помогает уменьшить висцеральный жир — глубокий абдоминальный жир, окружающий внутренние органы.Кеннеди говорит, что диета помогла ему сбросить 9 кг, уменьшить боли и устранить симптомы мерцательной аритмии.Хотя эти утверждения основаны на личном опыте, исследования показывают, что квашеная капуста и другие ферментированные продукты могут обладать рядом полезных для здоровья свойств.Богата питательными веществамиУченые подсчитали, что одна чашка квашеной капусты содержит всего около 27 калорий, при этом в ней есть клетчатка, витамин С, витамин К2, витамин В6, фолиевая кислота и минералы, такие как железо, медь и калий. В процессе ферментации также образуются полезные бактерии, которые могут поддерживать пищеварение и помогать уменьшать воспаление.Может способствовать укреплению иммунитетаПоскольку иммунная система тесно связана с кишечником, пробиотики и питательные вещества в квашеной капусте могут способствовать поддержанию иммунной функции, укрепляя слизистую оболочку кишечника. Некоторые исследования показывают, что пробиотики также могут снизить риск или продолжительность некоторых инфекций, включая простуду и вирусный гастроэнтерит.Может помочь в контроле весаКвашеная капуста может способствовать контролю веса, поскольку она низкокалорийна и богата клетчаткой, что помогает дольше чувствовать сытость. Некоторые исследования также предполагают, что пробиотики могут влиять на то, как организм усваивает и накапливает жир, хотя необходимы дополнительные исследования.Поддерживает связь между кишечником и мозгомИсследователи продолжают изучать ось «кишечник-мозг» — сеть связи между пищеварительной системой и мозгом. Продукты, богатые пробиотиками, включая квашеную капусту, могут способствовать поддержанию когнитивных функций и здоровья мозга. Некоторые исследования показывают, что пробиотики также могут помочь снизить стресс и тревогу, одновременно поддерживая память и языковые функции.Может помочь защитить от некоторых видов ракаКапуста содержит растительные соединения, которые могут помочь защитить клетки от повреждений. Некоторые исследования показывают, что крестоцветные овощи, включая капусту, могут быть связаны с более низким риском рака толстой кишки, простаты, молочной железы и яичников. Однако для определения конкретных преимуществ квашеной капусты необходимы дополнительные исследования.Помогает поддерживать здоровье костейКвашеная капуста является источником витамина К2, который помогает активировать белки, участвующие в построении и поддержании крепких костей, способствуя эффективному усвоению организмом кальция.Может способствовать укреплению здоровья сердцаКлетчатка и пробиотики в квашеной капусте могут способствовать поддержанию здорового уровня холестерина и артериального давления. Витамин К2 также может помочь уменьшить отложение кальция в артериях, хотя для подтверждения этого эффекта необходимы дополнительные исследования.Советы по включению квашеной капусты в рационО'Мара отмечает, что вводить квашеную капусту в рацион следует постепенно, чтобы уменьшить газообразование и вздутие живота. Начните с небольшого количества каждый день и постепенно увеличивайте до примерно половины стакана. Поскольку квашеная капуста содержит много натрия, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем делать ее ежедневной привычкой, особенно если у вас высокое кровяное давление или другое заболевание, требующее низкосолевой диеты.Для получения максимальной пользы от пробиотиков эксперты рекомендуют выбирать непастеризованную квашеную капусту из холодильного отдела продуктового магазина, а не из сортов, хранящихся при комнатной температуре. Пастеризация может уничтожить многие полезные бактерии, образующиеся в процессе ферментации. Также ищите продукты, состоящие всего из двух ингредиентов — капусты и соли — и избегайте тех, в которых добавлены сахар или консерванты.

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