Названа польза квашеной капусты для здоровья
Квашеная капуста готовится путем ферментации мелко нашинкованной капусты с помощью молочнокислых бактерий. Хотя ее название в переводе с немецкого означает «кислая капуста», историки считают, что этот ферментированный продукт возник в Китае, прежде чем стать популярным по всей Европе.
Диета была предложена Шоном О'Марой, врачом и бывшим юристом, специализирующимся на вопросах здоровья и оптимизации спортивных результатов. Его план питания, основанный на употреблении мяса, делает акцент на животном белке, а также на продуктах, богатых серой, таких как квашеная капуста, при этом избегая сахара и алкоголя.
О'Мара утверждает, что диета улучшает пищеварение, способствует оздоровлению микробиома кишечника и помогает уменьшить висцеральный жир — глубокий абдоминальный жир, окружающий внутренние органы.
Кеннеди говорит, что диета помогла ему сбросить 9 кг, уменьшить боли и устранить симптомы мерцательной аритмии.
Хотя эти утверждения основаны на личном опыте, исследования показывают, что квашеная капуста и другие ферментированные продукты могут обладать рядом полезных для здоровья свойств.
Богата питательными веществами
Ученые подсчитали, что одна чашка квашеной капусты содержит всего около 27 калорий, при этом в ней есть клетчатка, витамин С, витамин К2, витамин В6, фолиевая кислота и минералы, такие как железо, медь и калий. В процессе ферментации также образуются полезные бактерии, которые могут поддерживать пищеварение и помогать уменьшать воспаление.
Может способствовать укреплению иммунитета
Поскольку иммунная система тесно связана с кишечником, пробиотики и питательные вещества в квашеной капусте могут способствовать поддержанию иммунной функции, укрепляя слизистую оболочку кишечника. Некоторые исследования показывают, что пробиотики также могут снизить риск или продолжительность некоторых инфекций, включая простуду и вирусный гастроэнтерит.
Может помочь в контроле веса
Квашеная капуста может способствовать контролю веса, поскольку она низкокалорийна и богата клетчаткой, что помогает дольше чувствовать сытость. Некоторые исследования также предполагают, что пробиотики могут влиять на то, как организм усваивает и накапливает жир, хотя необходимы дополнительные исследования.
Поддерживает связь между кишечником и мозгом
Исследователи продолжают изучать ось «кишечник-мозг» — сеть связи между пищеварительной системой и мозгом. Продукты, богатые пробиотиками, включая квашеную капусту, могут способствовать поддержанию когнитивных функций и здоровья мозга. Некоторые исследования показывают, что пробиотики также могут помочь снизить стресс и тревогу, одновременно поддерживая память и языковые функции.
Может помочь защитить от некоторых видов рака
Капуста содержит растительные соединения, которые могут помочь защитить клетки от повреждений. Некоторые исследования показывают, что крестоцветные овощи, включая капусту, могут быть связаны с более низким риском рака толстой кишки, простаты, молочной железы и яичников. Однако для определения конкретных преимуществ квашеной капусты необходимы дополнительные исследования.
Помогает поддерживать здоровье костей
Квашеная капуста является источником витамина К2, который помогает активировать белки, участвующие в построении и поддержании крепких костей, способствуя эффективному усвоению организмом кальция.
Может способствовать укреплению здоровья сердца
Клетчатка и пробиотики в квашеной капусте могут способствовать поддержанию здорового уровня холестерина и артериального давления. Витамин К2 также может помочь уменьшить отложение кальция в артериях, хотя для подтверждения этого эффекта необходимы дополнительные исследования.
Советы по включению квашеной капусты в рацион
О'Мара отмечает, что вводить квашеную капусту в рацион следует постепенно, чтобы уменьшить газообразование и вздутие живота. Начните с небольшого количества каждый день и постепенно увеличивайте до примерно половины стакана. Поскольку квашеная капуста содержит много натрия, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем делать ее ежедневной привычкой, особенно если у вас высокое кровяное давление или другое заболевание, требующее низкосолевой диеты.
Для получения максимальной пользы от пробиотиков эксперты рекомендуют выбирать непастеризованную квашеную капусту из холодильного отдела продуктового магазина, а не из сортов, хранящихся при комнатной температуре. Пастеризация может уничтожить многие полезные бактерии, образующиеся в процессе ферментации. Также ищите продукты, состоящие всего из двух ингредиентов — капусты и соли — и избегайте тех, в которых добавлены сахар или консерванты.
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