Врачи скорой помощи назвали опасными признаками пять видов боли
По словам специалистов, тревожным признаком считается внезапная сильная боль, которая не проходит, а также боль в груди, особенно если она возникла впервые или происходит на фоне сердечно-сосудистых заболеваний. «Если боль достаточно сильная, чтобы вас беспокоить, особенно если вы никогда раньше не испытывали ничего подобного, стоит как можно скорее обратиться за медицинской помощью», — отметил Туртурро.
Другим опасным признаком Конрой назвал боль в икре, которая сопровождается покраснением или отеком. По словам специалиста, это может указывать на тромбоз глубоких вен. Также врач призвал не терпеть резкую разрывающую боль в верхней части спины, так как она может объясняться повреждением аорты.
Кроме того, врачи рекомендовали не игнорировать боль в животе. Конрой подчеркнул, что этот симптом может проявляться при огромном количестве заболеваний, в том числе при почечной инфекции, мочекаменной болезни или аппендиците, которые могут потребовать срочного медицинского вмешательства.
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