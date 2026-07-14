Тренер объяснил, возможно ли похудеть благодаря велосипеду

Наставник фитнес-школы Evotren Максим Оборин объяснил в беседе с «Чемпионатом», возможно ли похудеть благодаря велосипеду. Каждую весну и лето люди массово покупают велосипеды с одной целью — сбросить лишние килограммы. Логика кажется железной: крутишь педали, потеешь — жир плавится. Но через месяц весы стоят на месте, а велосипед предсказуемо отправляется пылиться на балкон.«С точки зрения биомеханики у велосипеда есть один коварный подвох. Это не весонесущая нагрузка. Вы сидите, а значит, рама несёт ваш вес за вас. В отличие от бега, где вы на каждом шагу преодолеваете гравитацию всем телом, здесь работает локально только низ. Если вы просто катитесь по ровному парку прогулочным темпом по инерции, ваш расход калорий будет минимальным — часто даже меньше, чем при обычной бодрой ходьбе пешком», — объяснил эксперт.Вторая ловушка — зверский аппетит. После часа на свежем воздухе человек возвращается домой с чувством выполненного долга и съедает порцию, которая вдвое перекрывает жалкие 300 сожжённых калорий. А затем падает на диван, полностью обнуляя свою фоновую бытовую активность, потому что «я же сегодня тренировался».Похудеть на велосипеде абсолютно реально, но для этого покатушку нужно превратить в работу. Вам нужен метаболический отклик. Забудьте про езду накатом. Ищите горки, переключайтесь на тяжёлые передачи, делайте интервальные ускорения, чтобы заставить сердце тяжело биться. Велосипед — шикарный инструмент, который сбережёт ваши коленные суставы от ударной нагрузки, но спасательный круг уйдёт только тогда, когда вы перестанете вознаграждать себя едой за каждый пройденный километр.

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