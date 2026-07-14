Названы чаще всего вызывающие изжогу продукты

Диетолог клиник «Атлас» Анастасия Ефимова рассказала, какие продукты чаще всего провоцируют изжогу.«Первое, что точно стоит резко ограничить или исключить из меню при изжоге, — это алкоголь. Также классическими триггерами приступа считаются жирная, острая и жареная пища, замедляющая опорожнение желудка и влияющая на тонус сфинктера», — рассказала диетолог.Также, по словам Ефимовой, изжогу могут вызывать кофе, шоколад и мята, а также цитрусовые, томаты, лук и чеснок.При этом специалистка отметила, что важно не только то, что человек ест, но и то, как он это делает. Она пояснила, что продукты, которые обычно не провоцируют изжогу, могут вызвать ее, если человек плотно поужинает жирной едой, выпьет алкоголя и будет лежать после приема пищи.

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