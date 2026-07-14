Эксперт рассказал, чего опасаться при образовании накипи в чайнике

Эксперт Подобедов: накипь в чайнике образуется из-за жесткой воды, ее постоянное употребление может сильно навредить здоровью.В интервью директора по качеству компании, производящей фильтры для воды, Романа Подобедова прозвучало предупреждение о том, что образование накипи в чайнике может быть тревожным для здоровья людей сигналом. В частности, это указывает на использование жесткой воды. Систематическое питье такой жидкости неблагоприятно сказывается на организме, заметил эксперт.Специалист уточнил, чего следует опасаться при постоянном потреблении жесткой воды, способствующей формированию накипи.«Жесткая вода содержит неорганические минералы, которые могут откладываться на стенках сосудов. Со временем это может привести к гипертонии и другим заболеваниям сердечно-сосудистой системы», - сообщил Роман Подобедов «Газете.ru».Также, по словам эксперта, в такой воде присутствуют соли металлов, обладающие свойством накапливаться в организме. Следствием этого становятся нарушения в работе ЖКТ, возникающая мочекаменная болезнь, проблемы с суставами. Помимо того, от ее воздействия страдают кожа и волосы.Как смягчить воду? Из нее нужно вывести нерастворимые соли и минералы. Эксперт заявил, что это можно сделать благодаря использованию обычных фильтров-кувшинов.

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