Онколог объяснила, можно ли загорать с татуировкой

Ультрафиолет имеет свойство накапливаться в организме, и при наличии рисунка на коже риски возрастают. Загорать с татуировкой можно, но с большой осторожностью, предупредила в беседе с «Чемпионатом» врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе.Первое и главное правило — до нанесения татуировки посетить дерматолога. Специалист должен оценить состояние кожи: на выбранном участке не должно быть родинок или пятен, так как пигмент затруднит дальнейшую диагностику. После заживления татуировки также рекомендуется повторно показаться врачу, особенно при появлении шелушений, зуда или дискомфорта.Загорать можно только в безопасные часы — до 11:00 и после 17:00. В дневное время пребывание на солнце повышает риск меланомы и перерождения доброкачественных образований в злокачественные. Это правило действует для всех.Обязательно использовать солнцезащитный крем с SPF 50, тщательно покрывая зону с татуировкой и обновляя слой после каждого купания.Особое внимание следует уделять свежим татуировкам. Выходить на солнце с недавно нанесённым рисунком категорически запрещено: минимальный срок восстановления составляет месяц. Даже после заживления необходимо следить за состоянием кожи и обращать внимание на любые изменения — новые образования, зуд или шелушение.

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