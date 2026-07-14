Онколог Воробьев рассказал, что исключить из своего рациона, чтобы не заболеть раком

Продукты с высокой степенью переработки считаются вредными для здоровья. Но это не может быть подтверждено в целом. Исследование показывает, что у тех, кто употребляет его в больших количествах, повышается риск развития рака. Но интересно, что в основном за счет двух напитков."Торты или соленые закуски, хлеб промышленного производства или сухие завтраки, готовые блюда или морсы — все это часто оказывается на наших тарелках", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев.Продукты с высокой или промышленной обработкой часто практичны, потому что они ускоряют прием пищи и часто имеют приятный вкус. В большом исследовании с участием 200 000 человек исследователи изучили, как они влияют на риск развития рака.«Здесь становится ясно: негативное влияние продуктов с высокой степенью обработки — это, по сути, влияние безалкогольных напитков и соков. Другие продукты (например, альтернативы мясу на растительной основе) здесь не играют никакой роли».Существуют убедительные доказательства того, что повышенная жировая масса тела является причиной многих видов рака: полости рта, горла и гортани, пищевода, желудка, поджелудочной железы, желчного пузыря, печени, толстой кишки, молочной железы (в постменопаузе), яичников, эндометрия, простаты и почки». Обработанные продукты также входят в ее список исключений.Эти ассоциации сохранялись после корректировки ряда важных социально-экономических, поведенческих и диетических факторов. Что нового в их исследовании по сравнению с предыдущими, так это то, что они рассмотрели заболеваемость и смертность от 34 различных типов рака.

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