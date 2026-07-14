Названа неочевидная причина плохого сна по ночам

Нутрициолог из Колумбийского университета (США) Мари-Пьер Сент-Онж рассказала, как питание в течение дня влияет на качество сна и почему в некоторых случаях оно может провоцировать бессонницу. Неочевидную причину проблем с ночным отдыхом она назвала в интервью с Washington Post.По словам специалистки, исследования показывают, что рацион, близкий к средиземноморской диете, помогает реже сталкиваться с бессонницей и делает сон более продолжительным и глубоким. «Люди недооценивают, насколько здоровое питание в течение дня может улучшить их сон ночью», — отметила эксперт.Она пояснила, что положительное на качество сна влияют фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, орехи, семена, бобовые, нежирное мясо и морепродукты. В то же время большое количество сладостей, продуктов с насыщенными жирами и рафинированных углеводов связано с плохим сном и частыми ночными пробуждениями.Эксперт также рекомендовала придерживаться постоянного режима питания: стараться не пропускать завтрак и ужинать как минимум за три часа до сна. По ее словам, регулярное время приема пищи помогает поддерживать естественные биологические ритмы организма и способствует более качественному ночному отдыху.

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