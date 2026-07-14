Врач предупредил о проблемах из-за окрошки и арбуза
По словам врача, в арбузе и некоторых ингредиентах окрошки содержится много ферментируемой клетчатки. Доктор объяснил, что она может вызвать активное брожение в кишечнике. При этом он уточнил, что риск негативных последствий увеличивается, если у человека есть индивидуальная непереносимость этих продуктов, а также если съесть очень большую порцию.
Чтобы снизить риск брожения, Симаков рекомендовал не покупать разрезанные арбузы, особенно если они лежат без упаковки.
«После повреждения кожуры мякоть соприкасается с внешней средой, и на ней начинают размножаться бактерии. Такие половинки нередко становятся причиной пищевых токсикоинфекций и острых отравлений», — уточнил доктор.
Кроме того, он напомнил, что окрошку необходимо правильно хранить, так как она быстро портится в тепле.
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