Врачи оценили воздействие одного бокала вина в день на здоровье
По словам Лондона, ранее считалось, что умеренное употребление алкоголя связано с долголетием, теперь это утверждение находится под большим сомнением. «В ранних исследованиях сравнивали пьющих и непьющих, при этом многие пьющие бросили пить, потому что серьезно заболели. Если убрать этот недостаток, предполагаемая польза значительно уменьшается», — рассказал он.
Кардиохирург добавил, что при употреблении любого объема алкоголя образуется ацетальдегид, который может повреждать ДНК и таким образом повышать риск рака. Он уточнил, что это не означает, что бокал вина в день непременно вызовет рак. Однако полностью исключать такую вероятность нельзя. При этом чем больше алкоголя пьет человек, тем выше она становится.
В то же время профессор Эрик Римм добавил, что некоторые исследования все же связывают умеренное употребление спиртного с большей продолжительностью жизни. Однако, по его словам, пока неясно, обусловлен ли этот эффект самим алкоголем или другими особенностями образа жизни таких людей.
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