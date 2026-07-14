Врачи оценили воздействие одного бокала вина в день на здоровье

Кардиохирург Джереми Лондон и профессор эпидемиологии и питания Гарвардской школы общественного здравоохранения Эрик Римм заявили, что вино не увеличивает продолжительность жизниПо словам Лондона, ранее считалось, что умеренное употребление алкоголя связано с долголетием, теперь это утверждение находится под большим сомнением. «В ранних исследованиях сравнивали пьющих и непьющих, при этом многие пьющие бросили пить, потому что серьезно заболели. Если убрать этот недостаток, предполагаемая польза значительно уменьшается», — рассказал он.Кардиохирург добавил, что при употреблении любого объема алкоголя образуется ацетальдегид, который может повреждать ДНК и таким образом повышать риск рака. Он уточнил, что это не означает, что бокал вина в день непременно вызовет рак. Однако полностью исключать такую вероятность нельзя. При этом чем больше алкоголя пьет человек, тем выше она становится.В то же время профессор Эрик Римм добавил, что некоторые исследования все же связывают умеренное употребление спиртного с большей продолжительностью жизни. Однако, по его словам, пока неясно, обусловлен ли этот эффект самим алкоголем или другими особенностями образа жизни таких людей.

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