Средиземноморская диета связана с более счастливым и здоровым старением
Работу возглавили исследователи из Университетского колледжа Лондона. Они сотрудничали с партнерами из Барселонского института глобального здравоохранения (ISGlobal). Результаты исследования опубликованы в журнале BMJ Open.
Долгое время основное внимание уделялось отдельным питательным веществам или отдельным продуктам питания. В данной работе рассматривается целостная модель питания. Средиземноморская диета делает акцент на фруктах, овощах, бобовых, цельнозерновых продуктах, рыбе и оливковом масле, ограничивая при этом потребление красного мяса, молочных продуктов и сладостей.
Доказательства, связывающие средиземноморскую диету с более низким риском депрессии, уже достаточно убедительны. Крупномасштабные популяционные исследования и клинические испытания неоднократно указывали в этом направлении.
Упустили из виду обратную сторону медали. В более ранних попытках связать диету со счастьем учитывались в основном фрукты и овощи, и почти ничего больше. Большая часть исследований в области питания и психического здоровья сосредоточена на депрессии. В этом проекте был задан другой вопрос — о позитивной стороне разума.
Позитивное психологическое благополучие выходит за рамки отсутствия депрессии. Оно включает в себя чувство контроля, независимости и целеустремленности, а также отражает удовольствие от жизни, уровень энергии и оптимизм в отношении будущего.
Данные получены в рамках Английского продольного исследования старения (ELSA), многолетнего исследования населения Англии. В выборку вошли 3296 взрослых в возрасте от 50 до 90 лет. Участники записывали все, что они ели и пили в течение двух отдельных дней в 2018 и 2019 годах.
Рацион каждого участника затем оценивался по тому, насколько точно он соответствовал средиземноморской диете. В этот показатель влияли девять групп продуктов питания, от оливкового масла до рыбы и красного мяса. Чем выше сумма баллов, тем точнее соответствие, а диапазон значений в этой группе составлял от нуля до 14.
Уровень благополучия оценивался с помощью анкеты, разработанной для пожилых людей. В ней задавались вопросы о смысле жизни, удовольствии от жизни и ощущении, что жизнь еще полна перспектив. Более высокие показатели, связанные с питанием, коррелировали с более высокими показателями благополучия. Эта закономерность подтвердилась в ходе многочисленных проверок.
Были учтены такие факторы, как доход, образование, физическая активность, курение и общее состояние здоровья, однако связь сохранялась. Эта взаимосвязь сохранялась и после учета общего количества калорий, что исключает простое недоедание как причину проблемы.
Одно из очевидных опасений заключается в том, что плохое настроение может одновременно негативно сказаться как на питании, так и на общем настроении. Именно это и проверила команда исследователей. Даже после учета симптомов депрессии связь практически не изменилась. Средиземноморская диета, по-видимому, влияет на самочувствие само по себе, а не только за счет облегчения стресса.
Одного снимка недостаточно, чтобы определить, что важнее: диета или оптимистичный настрой. Веселый человек может просто выбрать более полезную еду, а не наоборот. Распространение COVID-19 предоставило команде редкую возможность для естественного эксперимента. Рацион питания был измерен задолго до кризиса, поэтому он не мог измениться под влиянием стресса, который наступил позже.
По мере того, как усиливались локдауны и страх, самочувствие ухудшалось у всех участников группы. Однако среди тех, кто несколько лет назад придерживался средиземноморской диеты, снижение было менее значительным. Этот запас прочности сохранялся и после учета того, кто заразился вирусом. Он также оставался в силе, когда к этому добавились симптомы депрессии.
«Наше исследование носит наблюдательный характер, поэтому результаты следует интерпретировать с осторожностью, поскольку мы не можем делать причинно-следственных выводов», — сказала ведущий автор статьи Камиль Лассаль. «Тем не менее, анкетирование, проведенное во время пандемии, позволило нам отслеживать участников в течение длительного времени, что является одним из главных преимуществ исследования».
Лассаль отметила, что исследователи все еще изучают, как средиземноморская диета влияет на психическое здоровье. Однако имеющиеся данные свидетельствуют о том, что продукты, обычно включаемые в рацион питания, могут помочь регулировать стрессовые реакции, уменьшать воспаление, поддерживать здоровье кишечника и улучшать работу мозга.
Точный химический состав все еще уточняется. В этой области исследований постоянно всплывают некоторые ингредиенты. Клетчатка, жирные кислоты омега-3 и растительные полифенолы занимают одно из первых мест в этом списке. Снижение потребления переработанного мяса и сахара также может сыграть свою роль.
«Это исследование предоставляет дополнительные доказательства связи между тем, что мы едим, и нашим психическим здоровьем — новой области исследований, которая, как мы надеемся, в ближайшие годы позволит получить существенные новые данные», — сказала соавтор исследования Аланна Шанд.
Исследования в области питания и настроения — это относительно новая, но быстро развивающаяся область. Каждая подобная группа исследователей вносит свой вклад в формирующуюся картину.
Люди, заполнившие анкету о питании, не представляли собой идеальную выборку. Как правило, они были более образованными, обеспеченными и здоровыми, чем те, кто ее пропустил. В группе преобладали белые участники, поэтому полученные результаты могут не распространяться на всех. Рацион питания оценивался всего за два дня, а самочувствие было зафиксировано лишь один раз за всю пандемию.
«Хотя многие вопросы остаются открытыми, нет сомнений в необходимости пропаганды здорового образа жизни, в частности сбалансированного питания, богатого растительными продуктами и с низким содержанием таких продуктов, как переработанное мясо и сладости, особенно среди пожилых людей», — сказал соавтор исследования Эндрю Стептой из Университетского колледжа Лондона.
Главный вывод прост и достижим. Идеальной диеты не требуется – достаточно постепенного увеличения потребления растительной пищи, рыбы и полезных жиров. Для стареющего населения это небольшое изменение может принести двойную выгоду. Оно может защитить организм от старения, одновременно укрепляя умственные способности.
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