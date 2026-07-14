Средиземноморская диета связана с более счастливым и здоровым старением

Связь между питанием и физическим старением хорошо изучена. Однако влиянию пищи на психическое состояние в пожилом возрасте уделяется гораздо меньше внимания. Новый анализ показывает, что эти два фактора связаны гораздо теснее, чем многие предполагали. Взрослые старше 50 лет, питавшиеся в средиземноморском стиле, отмечали более выраженное чувство благополучия. Это преимущество сохранялось даже в условиях глобальной пандемии, когда настроение по всей стране ухудшилось.Работу возглавили исследователи из Университетского колледжа Лондона. Они сотрудничали с партнерами из Барселонского института глобального здравоохранения (ISGlobal). Результаты исследования опубликованы в журнале BMJ Open.Долгое время основное внимание уделялось отдельным питательным веществам или отдельным продуктам питания. В данной работе рассматривается целостная модель питания. Средиземноморская диета делает акцент на фруктах, овощах, бобовых, цельнозерновых продуктах, рыбе и оливковом масле, ограничивая при этом потребление красного мяса, молочных продуктов и сладостей.Доказательства, связывающие средиземноморскую диету с более низким риском депрессии, уже достаточно убедительны. Крупномасштабные популяционные исследования и клинические испытания неоднократно указывали в этом направлении.Упустили из виду обратную сторону медали. В более ранних попытках связать диету со счастьем учитывались в основном фрукты и овощи, и почти ничего больше. Большая часть исследований в области питания и психического здоровья сосредоточена на депрессии. В этом проекте был задан другой вопрос — о позитивной стороне разума.Позитивное психологическое благополучие выходит за рамки отсутствия депрессии. Оно включает в себя чувство контроля, независимости и целеустремленности, а также отражает удовольствие от жизни, уровень энергии и оптимизм в отношении будущего.Данные получены в рамках Английского продольного исследования старения (ELSA), многолетнего исследования населения Англии. В выборку вошли 3296 взрослых в возрасте от 50 до 90 лет. Участники записывали все, что они ели и пили в течение двух отдельных дней в 2018 и 2019 годах.Рацион каждого участника затем оценивался по тому, насколько точно он соответствовал средиземноморской диете. В этот показатель влияли девять групп продуктов питания, от оливкового масла до рыбы и красного мяса. Чем выше сумма баллов, тем точнее соответствие, а диапазон значений в этой группе составлял от нуля до 14.Уровень благополучия оценивался с помощью анкеты, разработанной для пожилых людей. В ней задавались вопросы о смысле жизни, удовольствии от жизни и ощущении, что жизнь еще полна перспектив. Более высокие показатели, связанные с питанием, коррелировали с более высокими показателями благополучия. Эта закономерность подтвердилась в ходе многочисленных проверок.Были учтены такие факторы, как доход, образование, физическая активность, курение и общее состояние здоровья, однако связь сохранялась. Эта взаимосвязь сохранялась и после учета общего количества калорий, что исключает простое недоедание как причину проблемы.Одно из очевидных опасений заключается в том, что плохое настроение может одновременно негативно сказаться как на питании, так и на общем настроении. Именно это и проверила команда исследователей. Даже после учета симптомов депрессии связь практически не изменилась. Средиземноморская диета, по-видимому, влияет на самочувствие само по себе, а не только за счет облегчения стресса.Одного снимка недостаточно, чтобы определить, что важнее: диета или оптимистичный настрой. Веселый человек может просто выбрать более полезную еду, а не наоборот. Распространение COVID-19 предоставило команде редкую возможность для естественного эксперимента. Рацион питания был измерен задолго до кризиса, поэтому он не мог измениться под влиянием стресса, который наступил позже.По мере того, как усиливались локдауны и страх, самочувствие ухудшалось у всех участников группы. Однако среди тех, кто несколько лет назад придерживался средиземноморской диеты, снижение было менее значительным. Этот запас прочности сохранялся и после учета того, кто заразился вирусом. Он также оставался в силе, когда к этому добавились симптомы депрессии.«Наше исследование носит наблюдательный характер, поэтому результаты следует интерпретировать с осторожностью, поскольку мы не можем делать причинно-следственных выводов», — сказала ведущий автор статьи Камиль Лассаль. «Тем не менее, анкетирование, проведенное во время пандемии, позволило нам отслеживать участников в течение длительного времени, что является одним из главных преимуществ исследования».Лассаль отметила, что исследователи все еще изучают, как средиземноморская диета влияет на психическое здоровье. Однако имеющиеся данные свидетельствуют о том, что продукты, обычно включаемые в рацион питания, могут помочь регулировать стрессовые реакции, уменьшать воспаление, поддерживать здоровье кишечника и улучшать работу мозга.Точный химический состав все еще уточняется. В этой области исследований постоянно всплывают некоторые ингредиенты. Клетчатка, жирные кислоты омега-3 и растительные полифенолы занимают одно из первых мест в этом списке. Снижение потребления переработанного мяса и сахара также может сыграть свою роль.«Это исследование предоставляет дополнительные доказательства связи между тем, что мы едим, и нашим психическим здоровьем — новой области исследований, которая, как мы надеемся, в ближайшие годы позволит получить существенные новые данные», — сказала соавтор исследования Аланна Шанд.Исследования в области питания и настроения — это относительно новая, но быстро развивающаяся область. Каждая подобная группа исследователей вносит свой вклад в формирующуюся картину.Люди, заполнившие анкету о питании, не представляли собой идеальную выборку. Как правило, они были более образованными, обеспеченными и здоровыми, чем те, кто ее пропустил. В группе преобладали белые участники, поэтому полученные результаты могут не распространяться на всех. Рацион питания оценивался всего за два дня, а самочувствие было зафиксировано лишь один раз за всю пандемию.«Хотя многие вопросы остаются открытыми, нет сомнений в необходимости пропаганды здорового образа жизни, в частности сбалансированного питания, богатого растительными продуктами и с низким содержанием таких продуктов, как переработанное мясо и сладости, особенно среди пожилых людей», — сказал соавтор исследования Эндрю Стептой из Университетского колледжа Лондона.Главный вывод прост и достижим. Идеальной диеты не требуется – достаточно постепенного увеличения потребления растительной пищи, рыбы и полезных жиров. Для стареющего населения это небольшое изменение может принести двойную выгоду. Оно может защитить организм от старения, одновременно укрепляя умственные способности.

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