Названы два базовых правила питания в жару

Чтобы легче перенести жару, необходимо внести небольшие изменения в рацион, утверждает диетолог Луис Альберто Замора. В разговоре с изданием El Confidencial он назвал два базовых правила питания в такую погоду.Прежде всего Замора призвал летом отдавать предпочтение свежим и легким продуктам, в которых содержится большое количество воды. В качестве примера он привел огурцы, цуккини, редис, мяту, вишню, свеклу, сельдерей, дыню и арбуз.Также, продолжил специалист, стоит исключить из меню тяжелую и жирную пищу, поскольку она усиливает ощущение жара, когда на улице наблюдается высокая температура. В том числе лучше избегать блюд, заправленных различными соусами. Что же касается напитков, важно минимизировать алкоголь и кофеин, добавил Замора.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки