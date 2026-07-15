Врач опроверг популярный миф о хлебе
По словам Долгушина, существует мнение, будто употребление хлеба увеличивает риск развития сахарного диабета. Доктор уточнил: сторонники этой теории считают, что это заболевание провоцируют любые виды хлеба. Он добавил, что однажды у него на приеме даже была пенсионерка, которой внуки на протяжении двух лет запрещали есть этот продукт.
В действительности же употребление хлеба не вызывает сахарный диабет второго типа, заверил врач. Он объяснил, что на самом деле это заболевание связано не со съеденными углеводами, а с набором жировой ткани.
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