Врач опроверг популярный миф о хлебе

Эндокринолог Григорий Долгушин опроверг популярный у россиян миф о хлебе. Эту тему он поднял в своем Telegram-канале.По словам Долгушина, существует мнение, будто употребление хлеба увеличивает риск развития сахарного диабета. Доктор уточнил: сторонники этой теории считают, что это заболевание провоцируют любые виды хлеба. Он добавил, что однажды у него на приеме даже была пенсионерка, которой внуки на протяжении двух лет запрещали есть этот продукт.В действительности же употребление хлеба не вызывает сахарный диабет второго типа, заверил врач. Он объяснил, что на самом деле это заболевание связано не со съеденными углеводами, а с набором жировой ткани.

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