Врач Демьяновская: эпизодическая забывчивость не всегда говорит о болезни

Память — одна из самых сложных функций головного мозга. На её работу влияет не только возраст (хотя считается, что память и способность к самообслуживанию должны сохраняться в любом возрасте), но и качество сна, уровень стресса, физическая активность, приём некоторых лекарств, дефицит некоторых витаминов.Поэтому, как объяснила в беседе с RT невролог Екатерина Демьяновская, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест», эпизодическая забывчивость далеко не всегда говорит о заболевании.По её словам, поводом для беспокойства становятся ситуации, когда нарушения памяти начинают мешать повседневной жизни и работе.«Например, человек регулярно забывает о важных встречах, не может вспомнить недавний разговор, постоянно задаёт одни и те же вопросы, систематически теряет вещи или с трудом осваивает несложные действия. Так как память ухудшается постепенно, часто сопровождается одновременным снижением критики, то сам человек может этого не замечать. Часто на проблемы с памятью указывают близкие, коллеги, друзья», — пояснила она.Ещё один тревожный признак — нарушение пространственной и временной ориентировки, считает эксперт.Специалист отметила, что человек может забыть дорогу в хорошо знакомом районе, перепутать дату, день недели или испытывать трудности с подбором слов во время разговора.Нередко ухудшение памяти сопровождается изменениями поведения: появляется раздражительность, апатия, снижается интерес к привычным занятиям, привела примеры врач.«Важно понимать, что причиной ухудшения памяти не всегда становятся нейродегенеративные заболевания, такие как болезнь Альцгеймера. Подобные симптомы могут возникать при депрессии, тревожных расстройствах, болезнях щитовидной железы, дефиците витамина B12, хроническом недосыпании, как последствие инсульта или черепно-мозговой травмы», — добавила собеседница RT.Во многих случаях эти нарушения можно скорректировать, если своевременно установить их причину, пояснила невролог.«Особенно внимательно к изменениям памяти стоит относиться людям старше 60 лет, а также тем, у кого есть артериальная гипертензия, сахарный диабет, высокий уровень холестерина или случаи деменции у близких родственников. Эти факторы повышают риск сосудистых и дегенеративных заболеваний головного мозга», — уточнила врач.Если забывчивость постепенно нарастает, сохраняется несколько месяцев или сопровождается другими неврологическими симптомами, откладывать визит к врачу не стоит, предупредила Демьяновская.

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