Nature: одиночество тесно связано с ухудшением психического здоровья

Новое совместное исследование, проведенное Бристольским университетом, Nesta и Амстердамским университетским медицинским центром, показало, что люди, испытывающие одиночество, гораздо чаще страдают от ухудшения психического здоровья и снижения уровня благополучия. Также было обнаружено, что одиночество связано с ухудшением общего состояния здоровья, включая наличие множественных заболеваний. Социальная изоляция также связана со снижением уровня благополучия.Одиночество все чаще признается серьезной проблемой общественного здравоохранения, и все больше данных свидетельствует о связи одиночества с ухудшением здоровья. Однако остается неясным, способствует ли само одиночество ухудшению здоровья или же эти связи обусловлены другими факторами.В исследовании, проведенном совместно с Оксфордским и Манчестерским университетами, были объединены данные, полученные с помощью трех различных методов исследования, включая наблюдательный анализ, сравнение братьев и сестер и менделевскую рандомизацию — генетический подход, — для более четкого понимания этих взаимосвязей.Используя данные из британского биобанка UK Biobank и крупномасштабные полногеномные ассоциативные исследования, ученые изучили взаимосвязь между одиночеством — качеством социальных отношений человека — и социальной изоляцией — количеством социальных связей — и здоровьем и благополучием. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.Исследовательская группа обнаружила, что одиночество и социальная изоляция связаны с ухудшением психического здоровья и снижением благополучия, при этом одиночество также ассоциируется с ухудшением общего состояния здоровья. Хотя исследование не выявило явных доказательств влияния на конкретные физические заболевания, эти потенциальные последствия нельзя исключить.Результаты исследования показывают, что одиночество, а возможно, и социальная изоляция, остаются важными проблемами общественного здравоохранения, особенно из-за их связи с психическим здоровьем, благополучием и общим состоянием здоровья.Поскольку одиночество становится все более серьезной проблемой общественного здравоохранения, борьба с ним может принести пользу как отдельным людям, так и обществу в целом.«Наши результаты показывают, что одиночество, а возможно, и социальная изоляция, по-прежнему являются важными проблемами общественного здравоохранения, особенно для психического и общего здоровья. Поддержка людей, которые чувствуют себя одинокими или социально изолированными, может помочь улучшить психическое здоровье, благополучие и общее состояние здоровья», - сказала ведущий автор исследования Зои Рид из Бристольского университета.«Это исследование подчеркивает, что одиночество, вероятно, оказывает пагубное воздействие на наше психическое здоровье и благополучие. Хотя эта связь может показаться очевидной, эта тема долгое время оставалась недостаточно изученной. Подобные исследования могут помочь восполнить этот пробел в исследованиях, и, понимая, как одиночество или социальная изоляция могут способствовать ухудшению здоровья, мы сможем приблизиться к новым и более эффективным решениям», - добавляет Лорен Боуз Байатт, директор миссии Nesta по здоровому образу жизниэИсследователи предполагают, что необходимы дополнительные исследования, чтобы точно понять, как одиночество и социальная изоляция влияют на здоровье, и разработать наиболее эффективные способы уменьшения их воздействия.Поскольку исследование было сосредоточено на людях среднего и пожилого возраста, в будущих исследованиях следует изучить, сохраняются ли эти закономерности у более молодых людей. Также важно будет исследовать влияние стойкого или длительного одиночества, поскольку в исследовании одиночество измерялось в один момент времени.Результаты исследования дополняют растущее количество доказательств того, что одиночество и социальная изоляция — это не просто социальные проблемы; это важные проблемы общественного здравоохранения, имеющие далеко идущие последствия для благополучия, психического и физического здоровья. Исследование подтверждает важность решения этих проблем в рамках политики и практики общественного здравоохранения.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки