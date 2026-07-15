Стоматолог рассказал, почему от лимонада со льдом сводит зубы

Стоматолог-ортодонт Андрей Жук рассказал «Чемпионату», как лимонады со льдом влияют на зубы. Летом многие замечают, что после глотка холодного напитка зубы буквально «простреливает». Чаще всего это не особенность организма, а сигнал о том, что эмаль уже перестала полноценно защищать зуб. Причин может быть несколько: начальный кариес, микротрещины эмали, её повышенная стираемость, оголение корней зубов или заболевания дёсен.Кроме того, кислота временно размягчает эмаль, а низкая температура дополнительно раздражает нервные окончания. Если чувствительность возникает регулярно, не стоит менять напитки или пользоваться обезболивающими пастами: важно найти причину. В современной стоматологии чувствительность рассматривается как симптом, а не самостоятельное заболевание.«Не стоит чистить зубы сразу после кислых напитков. Лучше прополоскать рот водой и подождать 30-40 минут, чтобы слюна успела восстановить минеральный состав эмали. Именно такой простой алгоритм помогает снизить риск её постепенного разрушения», — отметил эксперт.

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