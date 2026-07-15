Стоматолог рассказал, почему от лимонада со льдом сводит зубы
Кроме того, кислота временно размягчает эмаль, а низкая температура дополнительно раздражает нервные окончания. Если чувствительность возникает регулярно, не стоит менять напитки или пользоваться обезболивающими пастами: важно найти причину. В современной стоматологии чувствительность рассматривается как симптом, а не самостоятельное заболевание.
«Не стоит чистить зубы сразу после кислых напитков. Лучше прополоскать рот водой и подождать 30-40 минут, чтобы слюна успела восстановить минеральный состав эмали. Именно такой простой алгоритм помогает снизить риск её постепенного разрушения», — отметил эксперт.
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