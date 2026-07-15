Когда лучше есть при интервальном голодании, пояснили учёные

Группа исследователей из Университета Гранады в кооперации с коллегами из нескольких испанских научных центров установила, что для снижения веса более важно соблюдение режима, чем выбор «идеальных» часов для приема пищи. К эксперименту привлекли 99 взрослых с избыточным весом или ожирением. На протяжении 12 недель они придерживались средиземноморской диеты и выполняли рекомендации экспериментаторов.Участник были поделены на четыре группы: с ранним интервальным голоданием (с приемом пищи на протяжении 8 часов до 10 утра), поздним (с окном питания после 13:00), со свободным режимом (с самостоятельным выбором 8 часов) и контрольная группа (с питанием на протяжении 12 часов и более). После завершения эксперимента были оценены изменения состава тела, а через год проведены контрольные замеры для проверки сохранения эффекта.Во всех трёх группах, соблюдавших схему 16:8, были практически аналогичные результаты: в среднем потеряно на 3–4 кг больше, чем в контрольной группе. Время приема пищи не имело особого значения. Некоторую разницу наблюдали у тех, кто начинал питаться раньше: у них оказались несколько лучшие показатели обмена веществ и чуть меньше прослойка подкожного жира, но общая потеря веса не отличалась от других групп, принимавших еду по схеме.Спустя год треть участников продолжили соблюдать режим 16:8 самостоятельно. Это считается хорошим показателем, тогда как от многих других методов, в частности, от подсчета калорий, отказываются быстрее.Авторы работы констатируют: интервальное голодание поволяет регулировать гормоны голода и насыщения, сводит к минимуму поздние перекусы, когда чаще в ход идут сладости и снеки. Главный фактор успеха - регулярность, а не «идеальные» часы, акцентируют специалисты.

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