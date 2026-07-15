Россиянам назвали самую безопасную температуру пищи

Слишком горячие напитки и еда могут быть опасны, заявил гастроэнтеролог Александр Приказчиков. В своем Telegram-канале он назвал россиянам самую безопасную температуру пищи.По словам Приказчикова, употребление напитков и еды, температура которых составляет больше +65 градусов по шкале Цельсия, в два раза повышает риск развития плоскоклеточного рака пищевода. Кроме того, очень горячие блюда ассоциированы с эзофагитом и эрозиями, написал доктор.«Для пищевода и верхних отделов желудочно-кишечного тракта безопаснее именно умеренная температура (около 36-42 градусов), а не как можно горячее», — добавил специалист. Что же касается холодной пищи, она опасности не представляет, поскольку желудок сам доведет ее до температуры тела, заключил Приказчиков.

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