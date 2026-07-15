Гепатолог Савельев: некоторые признаки ожирения печени заметны на лице и коже
Самая распространенная сегодня патология печени – неалкогольная жировая болезнь печени или НАЖБП – представляет собой нарушение обмена веществ, которое приводит к избыточному накоплению жира внутри ее клеток. В беседе с «МедикФорум» гепатолог Савельев отметил, что развитие НАЖБП во многих случаях бывает тесно связано с проблемой инсулинорезистентности, которая также может привести к появлению диабета 2 типа. Но главная опасность ожирения печени заключается в том, что оно может прогрессировать, способствуя воспалению, появлению фиброза, цирроза и печеночной недостаточности, смертельно опасной для человека. Чтобы избежать этого, НАЖБП необходимо как можно раньше диагностировать, брать под контроль и лечить.
Говоря о симптомах, указывающих на жировую болезнь печени, врач констатировал, что некоторые признаки бывают заметны на лице и коже.
«Из-за лежащего в основе болезни нарушения обмена веществ у некоторых пациентов появляются отеки и темные круги в области глаз, морщины вокруг глаз и уголков рта, а также пожелтение глаз», - сообщил Владислав Савельев.
Еще одним симптомом, который может появиться на лице, генатолог назвал покраснения, фурункулы или прыщи. Другие признаки могут включать необъяснимое истончение волос на лице (особенно бровей), прилив крови к щекам, отек лица, а также ухудшение существующего акне.
Что касается признаков патологии на коже, ими могут быть сосудистые звездочки, возникающие при тяжелом поражении печени.
Как сохранить печень здоровой.Врач дал следующие советы
Соблюдать простой, менее жирный и острый рацион.
Пить много жидкости.
Избегать курения.
Избегать чрезмерного употребления алкоголя.
Есть больше зелени и постного белка.
Держать вес под контролем.
Поддерживать здоровое артериальное давление
Регулярно делать физические упражнения.
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