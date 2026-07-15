Гепатолог Савельев: некоторые признаки ожирения печени заметны на лице и коже

Врач-гепатолог Владислав Савельев: симптомы жирной печени могут проявляться на лице.Самая распространенная сегодня патология печени – неалкогольная жировая болезнь печени или НАЖБП – представляет собой нарушение обмена веществ, которое приводит к избыточному накоплению жира внутри ее клеток. В беседе с «МедикФорум» гепатолог Савельев отметил, что развитие НАЖБП во многих случаях бывает тесно связано с проблемой инсулинорезистентности, которая также может привести к появлению диабета 2 типа. Но главная опасность ожирения печени заключается в том, что оно может прогрессировать, способствуя воспалению, появлению фиброза, цирроза и печеночной недостаточности, смертельно опасной для человека. Чтобы избежать этого, НАЖБП необходимо как можно раньше диагностировать, брать под контроль и лечить.Говоря о симптомах, указывающих на жировую болезнь печени, врач констатировал, что некоторые признаки бывают заметны на лице и коже.«Из-за лежащего в основе болезни нарушения обмена веществ у некоторых пациентов появляются отеки и темные круги в области глаз, морщины вокруг глаз и уголков рта, а также пожелтение глаз», - сообщил Владислав Савельев.Еще одним симптомом, который может появиться на лице, генатолог назвал покраснения, фурункулы или прыщи. Другие признаки могут включать необъяснимое истончение волос на лице (особенно бровей), прилив крови к щекам, отек лица, а также ухудшение существующего акне.Что касается признаков патологии на коже, ими могут быть сосудистые звездочки, возникающие при тяжелом поражении печени.Как сохранить печень здоровой.Врач дал следующие советыСоблюдать простой, менее жирный и острый рацион.Пить много жидкости.Избегать курения.Избегать чрезмерного употребления алкоголя.Есть больше зелени и постного белка.Держать вес под контролем.Поддерживать здоровое артериальное давлениеРегулярно делать физические упражнения.

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