Необычный признак глаукомы, которое приводит к слепоте - врач Андреева

Глаукома в некоторых случаях может возникнуть внезапно, увеличивая риск потери зрения, если не лечить быстро.Как и любой из наших органов, наши глаза могут со временем повреждаться и поддаваться болезням. И чем старше мы становимся, тем больше вероятность того, что у нас возникнут проблемы с глазами.«Глаукома — это распространенное заболевание глаз, которое поражает людей всех возрастов, но чаще всего встречается у взрослых в возрасте от 70 до 80 лет. Зрительный нерв, соединяющий глаз с мозгом, повреждается. Это вызвано накоплением жидкости в глазу, что затем увеличивает внутриглазное давление», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.Симптомы глаукомыЕсли глаукома развивается со временем, она обычно влияет на периферическое зрение — зрение за пределами прямой видимости. Чаще всего глаукома сначала влияет на ваше периферическое зрение, и это может остаться незамеченным поначалу, потому что ваше центральное зрение, которое мы используем для таких вещей, как чтение, распознавание лиц и просмотр телевизора, остается хорошим.По этой причине многие люди не осознают, что у них глаукома, и единственный способ узнать, есть ли у вас глаукома, — это проходить регулярные проверки здоровья глаз. Однако, если это затрагивает кого-то «внезапно», могут быть более заметные симптомы. Одним из таких симптомов являются кольца вокруг огней."Очень редко глаукома может развиться внезапно, с появлением симптомов, включая сильную боль или покраснение глаз. «Вы также можете испытывать тошноту и рвоту, головные боли или нечеткое зрение или даже видеть кольца вокруг огней".Если болезнь лечить, она может в конечном итоге привести к слепоте, поэтому раннее выявление так важно. Обычно поражаются оба глаза, хотя на одном глазу может быть хуже.

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