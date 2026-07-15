Россиянам раскрыли два идеальных варианта завтрака
Во-первых, Вялов призвал есть по утрам овсянку, но уточнил, что важно выбирать кашу, сваренную из настоящего овса, а не из хлопьев быстрого приготовления. Доктор заверил, что такое блюдо помогает сократить общее потребление калорий в течение дня.
Еще одним полезным завтраком специалист назвал омлет с овощами и цельнозерновым хлебом. Дело в том, что белок из яиц в сочетании с клетчаткой и сложными углеводами продлевает чувство сытости. В результате снижается тяга к перекусам на протяжении всего дня, добавил Вялов.
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