Россиянам раскрыли два идеальных варианта завтрака

Гастроэнтеролог Сергей Вялов раскрыл два идеальных варианта завтрака, которые подойдут и тем, кто хочет похудеть. Их доктор раскрыл россиянам в своем Telegram-канале.Во-первых, Вялов призвал есть по утрам овсянку, но уточнил, что важно выбирать кашу, сваренную из настоящего овса, а не из хлопьев быстрого приготовления. Доктор заверил, что такое блюдо помогает сократить общее потребление калорий в течение дня.Еще одним полезным завтраком специалист назвал омлет с овощами и цельнозерновым хлебом. Дело в том, что белок из яиц в сочетании с клетчаткой и сложными углеводами продлевает чувство сытости. В результате снижается тяга к перекусам на протяжении всего дня, добавил Вялов.

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