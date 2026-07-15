Назван способ сделать секс в презервативе приятнее
По словам специалиста, перед надеванием презерватива можно нанести каплю смазки на водной или силиконовой основе на головку полового члена. «Смазки нужно совсем немного, иначе презерватив слетит», — уточнил врач. Он добавил, что этот прием делает ощущения намного приятнее для мужчины.
Лубнин также напомнил о правилах безопасного использования презервативов. При надевании важно удалить воздух из резервуара на конце, аккуратно раскатать изделие до основания и придерживать его при извлечении после полового акта, чтобы он не соскользнул.
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