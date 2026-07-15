Посещение солярия может вызывать серьезные кожные реакции

Согласно всестороннему обзору исследований, люди, массово посещающие солярии в поисках идеального загара, могут подвергать себя скрытой угрозе для здоровья, выходящей далеко за рамки рака кожи.Ученые-клиницисты из Манчестерского университета обнаружили, что посещение солярия может вызывать серьезные, а иногда и изнуряющие кожные реакции, когда ультрафиолетовое (УФ) излучение взаимодействует с распространенными лекарствами, продуктами питания, косметикой и имеющимися заболеваниями.В ходе исследования были выявлены случаи, варьирующиеся от болезненных волдырных заболеваний и тяжелых высыпаний до обострений аутоиммунных заболеваний и аллергических реакций, возникающих в течение нескольких минут после воздействия ультрафиолетового излучения.Некоторые пациенты заболели настолько тяжело, что им потребовалось лечение в больнице, специализированная помощь, а в небольшом числе случаев — хирургическое вмешательство.Исследователи проанализировали 34 научных исследования, опубликованных до мая 2025 года, и выявили 67 задокументированных случаев фотосенсибилизации, связанных с использованием соляриев в рекреационных целях.Хотя солярии уже признаны причиной рака кожи, исследователи говорят, что многие пользователи по-прежнему не знают, что воздействие ультрафиолета может также вызывать неожиданные реакции у восприимчивых людей.Исследование показало, что широкий спектр распространенных лекарственных препаратов связан с побочными реакциями после использования солярия.В их число входили антибиотики, лекарства от артериального давления и обезболивающие, а также кремы и средства для местного применения, наносимые непосредственно на кожу.Удивительно, но в дело вступили и обычные продукты питания: соединения, содержащиеся в сельдерее, пастернаке и соке лайма, были связаны с болезненными кожными реакциями при употреблении в пищу или перед воздействием ультрафиолетового излучения солярия.В ряде случаев посещение солярия становилось первым признаком наличия у человека недиагностированного заболевания.Одним из наиболее часто встречающихся расстройств была псевдопорфирия — образование волдырей, очень похожее на редкие заболевания, вызванные нарушениями реакции организма на солнечный свет.Исследователи также выявили случаи солнечной крапивницы — редкого заболевания, иногда описываемого как аллергия на солнечный свет, которое может вызывать высыпания и отеки в течение нескольких минут после воздействия ультрафиолетового излучения.В ходе исследования были обнаружены доказательства того, что использование соляриев может усугубить симптомы у людей, страдающих системной красной волчанкой, или волчанкой, — хроническим аутоиммунным заболеванием, которое, как известно, обостряется под воздействием ультрафиолетового излучения.Большинство зарегистрированных случаев приходилось на молодых женщин, хотя исследователи подчеркивают, что любой человек, пользующийся солярием, может потенциально столкнуться с фотосенсибилизацией, если он предрасположен к этому.«Большинство людей знают, что солярии повышают риск рака кожи, но наше исследование показывает, что это лишь часть картины», - говорит соавтор исследования профессор Лесли Роудс. «Мы обнаружили доказательства того, что ультрафиолетовое излучение от соляриев может вызывать удивительно широкий спектр реакций фоточувствительности, включая тяжелые заболевания, сопровождающиеся образованием волдырей, обострения аутоиммунных заболеваний и реакции, связанные с широко назначаемыми лекарствами. Некоторым пациентам стало настолько плохо, что потребовалась госпитализация. Пожалуй, наиболее поразительным является то, что пребывание в солярии иногда впервые выявляло скрытые проблемы со здоровьем».Роудс отмечает, что полученные результаты подчеркивают необходимость более строгих предупреждений для населения и улучшения информирования как потребителей, так и операторов соляриев»«И общественность должна быть осведомлена о возможном взаимодействии ультрафиолетового излучения с лекарствами, косметическими средствами, продуктами питания и существующими заболеваниями, прежде чем принимать решение об использовании устройств для загара в помещении», - резюмирует Роудс. «Даже короткого сеанса в солярии может быть достаточно, чтобы вызвать серьезную реакцию у восприимчивых людей, что является еще одной причиной дважды подумать, прежде чем обращаться к искусственному загару».

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