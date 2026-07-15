Попова рассказала, как прививки влияют на продолжительность жизни

Вакцинация предотвращает развитие тяжелых инфекций и осложнений, сохраняя таким образом здоровье и долголетие. Об этом напомнила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.Глава Роспотребнадзора отметила, что пожилым людям в России положен ряд прививок для снижения риска осложнений тех или иных заболеваний. Защита от инфекций поможет сохранить здоровье и продлить жизнь.Так, осенью в рамках традиционной Всероссийской вакцинной кампании людям старшего возраста рекомендуется сделать прививку от гриппа, чтобы сформировать защитный иммунитет перед эпидсезоном.От пневмококковой инфекции пожилым людям, а также при наличии хронических заболеваний, стоит вакцинироваться раз в пять лет.Если человек проживает в эндемичном по клещевому энцефалиту регионе, то следует сделать прививку от этого заболевания.Кроме того, каждые 10 лет надо прививаться от дифтерии и столбняка, так как риск инфицирования увеличивается с возрастом.

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