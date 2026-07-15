Ультрапереработанные продукты оставляют характерный след в крови

Учёным давно известно, что люди, употребляющие большое количество ультрапереработанных продуктов, подвержены более высокому риску сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и некоторых видов рака. Недостающим звеном было понимание того, какое именно воздействие эти продукты оказывают на организм.Новое исследование предполагает, что ответ может быть заложен в нашей крови. У людей, которые употребляют в пищу больше всего ультрапереработанных продуктов, наблюдается характерный химический профиль, указывающий на нарушение метаболизма жиров и повышенную нагрузку на клетки. Результаты исследования опубликованы в журнале Critical Reviews in Food Science and Nutrition.Полученные результаты дают одно из самых ясных биологических объяснений того, почему диеты, основанные на упакованных продуктах промышленного производства, связаны со многими хроническими заболеваниями.На протяжении многих лет ученые связывали диеты с высоким содержанием упакованных, произведенных промышленным способом продуктов с ухудшением здоровья, не до конца понимая, что происходит между приемом пищи и болезнью.Джессика Бланко-Лопес из Международного агентства по исследованию рака (IARC) во Франции поставила перед собой задачу восполнить этот пробел. Ее команда проанализировала образцы крови и записи о питании 15 200 человек, участвовавших в долгосрочном европейском исследовании.Исследователи классифицировали рацион каждого участника, используя систему Nova. Эта широко используемая шкала ранжирует продукты по степени их обработки, от свежих ингредиентов до ультрапереработанных продуктов, изготовленных в основном с использованием промышленных добавок.Исследователи измерили содержание сотен мелких молекул в каждом образце крови, ища химические сигнатуры, которые повышались или понижались в зависимости от потребления ультрапереработанных продуктов питания.Это первое исследование, в котором для изучения этих диет в такой большой европейской популяции используется целевая метаболомика — метод, измеряющий содержание определенных известных молекул в организме.Более ранние исследования связывали употребление ультрапереработанных продуктов питания с заболеваниями сердца и кровеносных сосудов, однако химический механизм, связывающий эти продукты с болезнями, оставался неясным.Эта диета оставила свой след на 22 различных метаболитах — промежуточных и конечных продуктах, которые вырабатывает организм в процессе расщепления пищи. Те, кто ел больше всех, выделялись среди остальных. В их крови содержалось больше определенных жировых продуктов распада, которые накапливаются, когда клетки не могут должным образом сжигать жир, что является признаком сбоя в работе энергетического механизма внутри клеток.В то же время, запасы нескольких жиров, на которые опирается организм, истощались. Эти липиды помогают строить клеточные мембраны и передавать сигналы между клетками, и их снижение свидетельствует о нарушении нормального процесса усвоения жиров.В совокупности прочитанное указывает сразу на две проблемы. По всей видимости, организм производит больше собственных жировых соединений, включая холестерин, при этом хуже перерабатывая жиры здоровым способом. Полученные данные указывают на то, что эти продукты наносят вред сразу по двум направлениям: вытесняя более полезные продукты с тарелки и нарушая сам метаболизм.«Потребление ультрафильтрованной воды может способствовать возникновению рисков для здоровья из-за вытеснения питательных веществ и нарушения обмена веществ», — говорит Бланко-Лопес.В крови также обнаруживалась характерная смесь из восьми жирных кислот. Главной среди них была стеариновая кислота, насыщенный жир, уровень которого повышается при обильном питании или при нарушениях метаболизма, наряду с необычно высоким уровнем длинноцепочечных жиров совершенно другого типа.Такое сочетание факторов позволило исследователям узнать то, чего не могли дать этикетки на продуктах. Дополнительный жир поступал не только из того, что ели люди. Остальное, по-видимому, производилось самим организмом из избытка углеводов, рафинированных сахаров и крахмала, содержащихся во многих продуктах.Это открытие не является единственным в своем роде. Исследование тысяч британских детей показало, что у детей, которые много едят, в крови обнаруживаются измененные жировые отложения, связанные с накоплением жира в организме по мере роста. Даже при низком потреблении оставались следы промышленных жиров.Исследование не может доказать, что ультрапереработанные продукты питания стали причиной этих изменений. Оно охватывало каждого человека в определенный момент времени, а не отслеживало его в течение многих лет, поэтому оно показывает сильную взаимосвязь, а не причинно-следственную связь.Бланко-Лопес с коллегами проверили свои выводы несколькими способами, прежде чем поверить результатам. Такой тщательный подход оправдал себя.«Особенно обнадеживающим было то, что, несмотря на различные подходы, результаты оставались на удивление стабильными», — говорит Бланко-Лопес.Данное исследование добавляет четкое биологическое объяснение. До сих пор вред, связанный с употреблением ультрапереработанных продуктов питания, в основном отражался в демографической статистике. Анализ крови показывает, что организм одновременно испытывает два вида стресса: он производит больше жира, чем должен, и ослабляет свою способность защищать клетки.Другие исследователи уже начали связывать эти изменения в крови с заболеваниями. В одном исследовании был обнаружен химический профиль, связанный с питанием, который, помимо результатов одних только диетических опросов, коррелирует с более высокими показателями психических расстройств.Это придает метаболическому отпечатку практическую ценность, поскольку в будущем он может помочь врачам выявлять нарушения обмена веществ еще до появления симптомов. Следующий шаг — отслеживание этих изменений в крови с течением времени, чтобы определить, появляются ли химические изменения до развития заболевания.Результаты исследований показывают, что диеты, исключающие ультрапереработанные продукты, оставляют более здоровый след в крови. Они также помогают удерживать жиры, необходимые для нормальной работы клеток, там, где им положено быть.

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