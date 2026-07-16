ME: близкие друзья могут влиять на состав кишечной микрофлоры

Мы проводим время с друзьями, делим трапезу с семьей и сидим рядом с людьми, которые нам дороги. Эти моменты кажутся простыми, но за ними может скрываться нечто большее. Наше тело может меняться с каждым взаимодействием.Ученые из Университета Восточной Англии обнаружили, что социальная жизнь может влиять на состав бактерий, обитающих в кишечнике. Это открытие открывает новые перспективы в нашем понимании здоровья и взаимоотношений. Результаты исследования опубликованы в журнале Molecular Ecology.В кишечнике обитает множество бактерий. В большинстве случаев они не вредны. Многие из них помогают организму лучше функционировать. Они расщепляют пищу, поддерживают иммунную систему и сохраняют баланс в организме.Эта группа бактерий называется кишечным микробиомом. У каждого человека его состав уникален. На него влияют пища и окружающая среда, но теперь ученые видят, что социальное взаимодействие также играет свою роль. Таким образом, состояние кишечника зависит не только от того, что мы едим. Оно также зависит от того, с кем мы проводим время.Чтобы понять эту идею, исследователи изучили сейшельскую славку. Эта маленькая птица живет на крошечном острове и редко покидает его. Это делает ее идеальным объектом для долгосрочных исследований.Ученые могут отслеживать каждую птицу, наблюдать за ее поведением и изучать взаимоотношения во времени. Это дает четкое представление о том, как социальная жизнь влияет на биологию.«Чтобы выяснить, как кишечные бактерии распространяются между социальными партнерами, мы тщательно собирали птичий помет в течение нескольких лет», — объясняет соавтор исследования Чуэн Чжан Ли. «Мы собрали сотни образцов от птиц с известными социальными ролями — гнездящихся пар, помощников и не-помощников, живущих в одной группе, а также в разных группах. Это позволило нам, команде, сравнить состав кишечной микрофлоры птиц, которые тесно взаимодействовали в гнезде, с теми, которые этого не делали.Исследователи сосредоточили внимание на анаэробных кишечных бактериях, которые размножаются без кислорода, и это помогло им понять, как тесное социальное взаимодействие может способствовать распространению этих микробов между людьми. Результаты показали четкую закономерность. У птиц, живущих вместе, кишечная микрофлора была более схожей, чем у тех, которые жили раздельно.Это показывает, что совместное использование пространства имеет значение. Но исследование идет дальше. Оно показывает, что взаимодействие имеет еще большее значение. У птиц, проводивших больше времени вместе, кишечная микрофлора была более схожей. Это означает, что ежедневный контакт позволяет бактериям передаваться между особями.Не все бактерии ведут себя одинаково. Некоторые могут выживать вне организма, другие — нет. Анаэробные бактерии не могут выживать в кислороде. Для перемещения с одного организма на другой им необходим тесный контакт. Птицы, которые тесно взаимодействовали друг с другом, особенно в гнезде, чаще делились этими бактериями. Такие птицы кормили птенцов, держались рядом и часто общались.«Мы обнаружили, что чем больше вы общаетесь с другими людьми, тем больше у вас схожих анаэробных кишечных бактерий», — говорит Ли.Это показывает, что движущей силой такого обмена является не просто близость, а именно её расположение.Внутри групп птиц некоторые особи выполняют роль помощников. Эти помощники помогают в воспитании птенцов. Эта роль обеспечивает им постоянный контакт с другими. Благодаря этому помощники делятся с группой большим количеством кишечной микрофлоры. Их микробиом становится более похожим на микробиом окружающих. Это показывает, что поведение и ответственность внутри группы могут влиять на биологические процессы.Совместное проживание, приготовление пищи вместе или даже сидение в непосредственной близости друг от друга создают условия для распространения бактерий между людьми.«Независимо от того, живете ли вы с партнером, соседом по квартире или с семьей, ваши ежедневные взаимодействия — от объятий и поцелуев до совместного приготовления пищи — могут способствовать обмену кишечными микробами», — говорит Ли.Эти небольшие действия происходят каждый день. Со временем они могут повлиять на микробиом кишечника.Идея обмена бактериями может показаться странной на первый взгляд, но не все бактерии вредны. На самом деле, многие из них помогают организму лучше функционировать.Одни бактерии способствуют пищеварению, другие защищают от болезней и поддерживают баланс в организме. Поэтому обмен полезными бактериями может даже способствовать улучшению здоровья в семье. Это исследование показывает, что человеческие взаимоотношения выходят за рамки эмоций. Они также незаметно влияют на организм.Окружающие нас люди могут влиять на наше здоровье на уровне, который мы не можем увидеть. Наши повседневные привычки и наши отношения — всё это играет свою роль. Наши отношения могут влиять не только на наш день.

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