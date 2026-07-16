Эксперт дала рекомендации по избавлению от отёков
«Начните с контрастного душа. Он тренирует сосуды и усиливает отток лишней жидкости. Затем выполните лёгкий массаж, используйте профессиональные массажные масла с тонизирующими компонентами», — сказала эксперт.
Для длительного эффекта раз в неделю Гришкина рекомендовала проводить обёртывание с ламинарией — косметические водоросли выводят избыток жидкости и токсины. Это особенно эффективно при сидячем образе жизни или после долгих перелётов.
Для устранения обычных утренних отёков достаточно скорректировать питание, наладить сон и использовать качественные профессиональные средства. При хронических отёках или дополнительных симптомах необходима консультация врача. Они могут быть признаком проблем с сердцем, почками или сосудами. Самодиагностика здесь недопустима.
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