Эксперт дала рекомендации по избавлению от отёков

Владелица тайских массажных салонов в Москве Светлана Гришкина рассказала «Чемпионату», что отёки — это реакция на образ жизни, но их можно быстро убрать, если знать правильные инструменты. Физиологические отёки обычно проходят сами, однако процесс получится ускорить.«Начните с контрастного душа. Он тренирует сосуды и усиливает отток лишней жидкости. Затем выполните лёгкий массаж, используйте профессиональные массажные масла с тонизирующими компонентами», — сказала эксперт.Для длительного эффекта раз в неделю Гришкина рекомендовала проводить обёртывание с ламинарией — косметические водоросли выводят избыток жидкости и токсины. Это особенно эффективно при сидячем образе жизни или после долгих перелётов.Для устранения обычных утренних отёков достаточно скорректировать питание, наладить сон и использовать качественные профессиональные средства. При хронических отёках или дополнительных симптомах необходима консультация врача. Они могут быть признаком проблем с сердцем, почками или сосудами. Самодиагностика здесь недопустима.

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