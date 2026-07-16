Невролог назвал возможные признаки инсульта
По словам специалиста, такие симптомы нередко проходят самостоятельно через несколько минут или часов, однако это не означает, что опасность исчезает. Подобные проявления могут свидетельствовать о транзиторной ишемической атаке (ТИА), которая нередко предшествует инсульту.
Ткачев добавил, что инсульт нередко развивается без каких-либо предвестников. Поэтому для профилактики важно контролировать артериальное давление, уровень сахара и холестерина, а также стоит отказаться от курения, поддерживать физическую активность и регулярно проходить обследования.
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