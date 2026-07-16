CN: раннее и позднее интервальное голодание одинаково эффективны для похудения

Ученые из Университета Гранады выяснили, что при интервальном голодании время начала приема пищи практически не влияет на снижение веса. Люди, соблюдающие схему 16:8, худеют одинаково независимо от того потребляют ли они пищу утром, днем или вечером. Результаты исследования опубликованы в журнале Clinical Nutrition (CN).В исследовании приняли участие 99 взрослых с избыточной массой тела или ожирением. На протяжении 12 недель все они придерживались средиземноморской диеты, но были разделены на четыре группы. Одни питались только в течение восьми часов, начиная с утра, другие — после 13:00, третьи самостоятельно выбирали восьмичасовое «окно» для приема пищи, а контрольная группа не ограничивала время еды и питалась более 12 часов в сутки.После завершения эксперимента ученые оценили изменения массы тела и состава организма, а спустя год провели повторное обследование, чтобы выяснить, сохранился ли эффект.Оказалось, что все три группы, соблюдавшие режим 16:8, потеряли в среднем на три-четыре килограмма больше, чем участники контрольной группы. При этом существенной разницы в снижении веса между ранним, поздним и свободным вариантами интервального голодания обнаружено не было.Лишь у участников, начинавших есть раньше, исследователи отметили небольшие преимущества: несколько лучшие показатели обмена веществ и меньшее количество подкожного жира. Однако на общую потерю веса это практически не повлияло.Через год около трети участников продолжали самостоятельно придерживаться режима 16:8. По мнению авторов, это свидетельствует о том, что интервальное голодание легче соблюдать в долгосрочной перспективе по сравнению с некоторыми другими способами снижения веса, например постоянным подсчетом калорий.

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