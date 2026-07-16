Диетолог рассказала о фастфуде, который может помочь сбросить вес

Москвичка, которая ради эксперимента месяц ела только шаурму, заявила, что у нее уменьшилась талия и снизился холестерин. Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная рассказала ИС "Вести", можно ли похудеть, питаясь только этим продуктом.По словам врача, правильно приготовленная шаурма – без майонеза, с нежирным мясом, пожаренным без добавления масла, в лаваше без дрожжей и сахара является вполне безопасным продуктом, пищевая ценность порции которого составляет около 400 килокалорий.Диетолог предупредила, что в уличной шаурме зачастую используют вредные соусы и мясо сомнительного качества.Диетолог сообщила, что при соблюдении суточной нормы калорий и исключении вредной пищи девушка вполне могла сбросить вес, питаясь правильно приготовленной шаурмой.

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