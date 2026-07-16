Назван проявляющийся возле холодильника признак деменции
Эксперты отметили, что признаком развивающейся деменции могут быть ситуации, когда человек часто обнаруживает потерянные вещи в неожиданных местах: ключи в холодильнике, пульт от телевизора в ванной и так далее.
В организации добавили, что очень часто этот симптом сопровождается подозрительностью и раздражительностью по отношению к окружающим. «Если человек знает, что вещь должна быть в определенном месте, а ее там нет, ему вполне логично будет предположить, что ее перепрятали или украли», — объяснили специалисты. При появлении таких симптомов эксперты призвали обратиться к врачу, а не игнорировать проблему.
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