Назван проявляющийся возле холодильника признак деменции

Канадское общество по борьбе с болезнью Альцгеймера назвало неожиданный признак, который может указывать на развитие деменции. Симптом заболевания специалисты организации раскрыли изданию Surrey Live.Эксперты отметили, что признаком развивающейся деменции могут быть ситуации, когда человек часто обнаруживает потерянные вещи в неожиданных местах: ключи в холодильнике, пульт от телевизора в ванной и так далее.В организации добавили, что очень часто этот симптом сопровождается подозрительностью и раздражительностью по отношению к окружающим. «Если человек знает, что вещь должна быть в определенном месте, а ее там нет, ему вполне логично будет предположить, что ее перепрятали или украли», — объяснили специалисты. При появлении таких симптомов эксперты призвали обратиться к врачу, а не игнорировать проблему.

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