Роскачество: безглютеновая диета может привести к дефициту витаминов

Безглютеновая диета может привести к дефициту витаминов. Об этом сообщили РИА Новости в Роскачестве.В организации отметили, что исключать глютен можно только после назначения врача. Для здоровых людей отказ от глютена может привести к дефициту витаминов группы В, железа, цинка и пищевых волокон. Большинство «страшилок» об этом растительном белке там назвали маркетинговым мифом.В Роскачестве также рассказали, что завершили исследование безглютеновой продукции на российском рынке. Оно показало, что все образцы соответствуют требованиям по содержанию глютена, в 26 из 29 товаров глютен не был обнаружен. В трех образцах выявлены его следовые количества.В организации добавили, что если в составе есть пшеница, рожь, ячмень — значит продукт содержит глютен. Надписи «без глютена» эксперты посоветовали не доверять.До этого врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков сообщал, что людям с повышенной чувствительностью к глютену не рекомендуется употреблять макароны.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки