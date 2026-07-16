Грейпфруты помогают облегчить воспаление при жировой дистрофии печени

Растительное соединение, полученное из горьких апельсинов и грейпфрутов, может способствовать облегчению неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП) благодаря своему воздействию на липидный обмен.Китайская исследовательская группа изучила терапевтический потенциал растительного соединения неогесперидина при НАЖБП и опубликовала многообещающие результаты в журнале Phytotherapy Research.Неалкогольная жировая болезнь печени — относительно распространенное заболевание, которое может серьезно повлиять на здоровье в долгосрочной перспективе. В конечном итоге, жировая дистрофия печени также значительно увеличивает риск преждевременной смерти, как показало исследование прошлого года.В свете последствий для здоровья и глобального роста числа случаев НАЖБП, поиск новых подходов к лечению в последнее время стал одним из основных направлений исследований.Например, другая китайская исследовательская группа недавно сообщила в журнале PharmaNutrition, что сочетание средств традиционной китайской медицины и экстракта расторопши может оказать ощутимую помощь при жировой болезни печени.Исследователи изучили терапевтические преимущества растительного соединения неогесперидина при неалкогольной жировой болезни печени, используя клеточные культуры и мышей, у которых развилась жировая болезнь печени в результате диеты с высоким содержанием жиров.Исследователи сообщают, что неогесперидин эффективно снижал накопление липидов как в клеточных культурах, так и в печени мышей.Неогесперидин напрямую связывался с аминокислотным остатком PHE248 фермента ECHS1, ключевого фермента в ?-окислении жирных кислот, и ингибировал его деградацию. Это стабилизировало ECHS1 и способствовало расщеплению липидов, поясняют исследователи.Общий терапевтический эффект также зависел от модуляции так называемого сигнального пути PPAR?.В целом, результаты исследования показывают, что растительное соединение неогесперидин может внести важный вклад в лечение неалкогольной жировой болезни печени, а ECHS1 представляет собой перспективную терапевтическую мишень.«Это открывает новую стратегию борьбы с неалкогольной жировой болезнью печени, которая восстанавливает липидный гомеостаз, специфически влияя на стабильность белков», — заключают исследователи.

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