Фармацевт предупредила об опасности популярного лекарства
Как рассказала Джорба, многие люди пьют омепразол, чтобы справиться с изжогой и гастроэзофагеальным рефлюксом
после обильного приема пищи. Лечебное действие этих таблеток реализуется за счет снижения выработки соляной кислоты в желудке, пояснила она.
Однако соляная кислота необходима организму для правильного переваривания пищи и усвоения значительной части содержащихся в ней питательных веществ, поэтому из-за препарата у человека может возникнуть дефицит витаминов и минералов, подчеркнула специалистка. «Если вы хотите облегчить пищеварение, то омепразол действует прямо противоположным образом», — добавила Джорба. Он также препятствует действию ферментов, ответственных за переваривание белков и жиров, заключила она.
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