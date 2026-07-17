Врач объяснил причины омоложения рака груди
Одним из самых значимых факторов, который увеличивает риск рака груди в молодом возрасте, онколог назвал избыточную массу тела. Он объяснил, что жировая ткань активно участвует в гормональном обмене, влияя на повышение уровня эстрогенов в женском организме. Из-за этого повышается частота образования гормонозависимых опухолей, в том числе и молочной железы, добавил врач.
Увеличивать риск рака также могут низкая физическая активность, хронический недосып и стресс. Эти факторы могут приводить к нарушениям гормонального баланса и негативно отражаться на состоянии репродуктивной системы. Помимо этого, на развитие заболевание влияет и генетика, уточнил доктор.
Кроме того, риск рака растет из-за вредных привычек: регулярного употребления алкоголя и курения.
«Безопасной дозы алкоголя с точки зрения онкологических рисков не существует. Даже умеренное, но регулярное употребление спиртного способно повышать вероятность развития ряда онкозаболеваний, включая рак молочной железы», — предупредил Сулиманов.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил validol в категорию Онкология
Добавить комментарий