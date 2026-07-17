Врач Захарова назвала 4 ошибки, которые усугубляют симптомы весенней аллергии

От определенных здоровых продуктов до того, как вы спите, врач рассказала о том, как вы можете невольно усугубить свои проблемы с сенной лихорадкой.Около 49 процентов людей страдают сенной лихорадкой.«К продуктам, которые могут ухудшить симптомы сенной лихорадки у некоторых людей, относятся яблоки, помидоры, фрукты с косточками, дыни, бананы и сельдерей», — сказала семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.Сенная лихорадка может вызвать чихание, насморк или заложенность носа, зуд в глазах и кашель, вызванный постназальным затеканием. Отказ от сна в гипоаллергенных постельных принадлежностях может ухудшить симптомы сенной лихорадки ночью и по утрам.Медицинские исследования поддерживают использование гипоаллергенных постельных принадлежностей для облегчения сенной лихорадки. Синтетические подушки и акриловые одеяла — отличные варианты.«А также обратите внимание на продукты, изготовленные из натуральных гипоаллергенных материалов, таких как хлопок и пена с эффектом памяти».Еще одна ошибка новичков — это не принимать душ перед сном, что в противном случае помогло бы удалить пыльцу, попавшую на ваше тело в течение дня. Принимая душ перед сном, вы можете уменьшить симптомы сенной лихорадки.Чаще убирайтесь в своей комнате в сезон сенной лихорадки, это может помочь уменьшить ваши симптомы.Еще один совет: «закрывайте окно на ночь, чтобы пыльца не попала в комнату во время сна». Помимо этих советов, врач может порекомендовать лечение для облегчения симптомов сенной лихорадки.

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