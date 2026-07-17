Зеркало организма: как отличить опасный зубной налет от нормального

Налет на зубах и языке, кровоточивость десен — симптомы, с которыми сталкивается большинство. Но не все знают, что эти привычные явления могут быть важными сигналами о проблемах со здоровьем. О том, какие симптомы действительно требуют внимания, а какие — вариант нормы, «Вечерней Москве» рассказал Магомед Уматгиреевич Дахкильгов, главный врач Немецкого Имплантологического центра, к. м. н., хирург-имплантолог, пародонтолог.Образовывается у всехЭксперт объяснил, что зубной налет образовывается у всех, даже если вы чистите зубы дважды в день.— Во рту живут сотни видов бактерий. После чистки на эмали формируется тонкая пленка из слюны, к которой они прикрепляются. Через несколько часов появляется мягкий налет, — рассказал Дахкильгов.На скорость его образования влияет все: от состава слюны и формы зубов до употребления кофе, чая и курения. Хорошая гигиена не предотвращает появление налета полностью — она помогает убрать его до того, как он станет плотным и опасным.Проблемы начинаются, когда налет скапливается у десен, между зубами и минерализуется в зубной камень. Именно это запускает кариес, воспаление десен и пародонтит.Что должно насторожитьВ норме десны бледно-розовые, плотно прилегают к зубам и не кровоточат. Но любые изменения — повод присмотреться, отметил врач.— Кровоточивость — один из самых ранних сигналов воспаления. Если десны регулярно кровоточат при чистке или использовании нити, это чаще всего гингивит. Нормой это не считается, — предупредил собеседник «ВМ».Ярко-красный или багровый цвет, отек, рыхлость тканей, стойкий неприятный запах — все это требует консультации, подчеркнул он. Очень бледные десны могут быть индивидуальной особенностью, но иногда связаны с анемией или нарушением кровоснабжения.Язык — зеркало организмаДоктор рассказал, что в норме язык розовый, умеренно влажный, с тонким светлым налетом — особенно утром. После чистки или еды налет обычно уменьшается.— Тонкий беловатый налет — вариант нормы. Бить тревогу стоит, если он стал плотным, изменил цвет на желтый, зеленый, коричневый или черный, сопровождается болью, жжением или стойким запахом, — добавил эксперт.«Географический язык» (гладкие красные участки с белой каймой) и складчатость — чаще всего доброкачественные особенности. Но любые язвы, уплотнения, пятна, которые не проходят более двух недель, требуют осмотра.Когда пора к врачуПлановые осмотры следует проходить раз в полгода. Обратитесь к стоматологу в ближайшее время, если появились кровоточивость десен дольше одной–двух недель, стойкий неприятный запах, подвижность зубов, повышенная чувствительность, язвы или пятна на слизистой.— Полость рта — это зеркало организма. Раннее обращение помогает выявить проблему до того, как она станет серьезной, — резюмировал врач.Естественная белизна зубов — необходимый аспект привлекательной улыбки. Однако даже очень тщательный уход за полостью рта в домашних условиях не гарантирует их белизны. Зубы темнеют, иногда это превращается в серьезную проблему — человек боится улыбаться, испытывает сложности в общении. Вячеслав Минко рассказал «Вечерней Москве», почему темнеют зубы и как их осветлить.

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