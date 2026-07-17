Врач Алехина рассказала, как определить изменения личности, связанные с деменцией

Изменения в вашем поведении, от легкой раздражительности до резких перепадов настроения, могут указывать на деменцию.Деменция — это общий термин для нескольких заболеваний, которые влияют на память, мышление и способность выполнять повседневные действия, а не для одного состояния. В то время как потеря памяти является наиболее известным признаком, связанным с состоянием кражи разума, ваше поведение также может содержать подсказки.«Люди с деменцией часто могут казаться очень разными людьми по сравнению с их преморбидной личностью или их «старым я», и эти изменения могут быть трудными. Они часто ведут себя совершенно иначе, чем их «старое я», и эти изменения часто могут стать «грубым шоком» для семьи и друзей, оставляя их в замешательстве и разочаровании», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.В то время как некоторые виды деменции, такие как лобно-височная деменция, могут вызывать внезапные и резкие изменения личности, другие поведенческие изменения могут быть не столь быстрыми.По словам эксперта, одними из первых изменений, которые могут произойти, являются внезапные перепады настроения.«Часто именно эти изменения предупреждают членов семьи о том, что их близкий человек нуждается в профессиональной оценке и оценке».

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