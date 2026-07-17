Врач Алехина рассказала, как определить изменения личности, связанные с деменцией
Деменция — это общий термин для нескольких заболеваний, которые влияют на память, мышление и способность выполнять повседневные действия, а не для одного состояния. В то время как потеря памяти является наиболее известным признаком, связанным с состоянием кражи разума, ваше поведение также может содержать подсказки.
«Люди с деменцией часто могут казаться очень разными людьми по сравнению с их преморбидной личностью или их «старым я», и эти изменения могут быть трудными. Они часто ведут себя совершенно иначе, чем их «старое я», и эти изменения часто могут стать «грубым шоком» для семьи и друзей, оставляя их в замешательстве и разочаровании», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
В то время как некоторые виды деменции, такие как лобно-височная деменция, могут вызывать внезапные и резкие изменения личности, другие поведенческие изменения могут быть не столь быстрыми.
По словам эксперта, одними из первых изменений, которые могут произойти, являются внезапные перепады настроения.
«Часто именно эти изменения предупреждают членов семьи о том, что их близкий человек нуждается в профессиональной оценке и оценке».
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