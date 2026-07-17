Названы пять причин ночной потливости

Врач общей практики Амир Хан предупредил, что ночная потливость может указывать на серьезные заболевания. Причины этого состояния он назвал изданию Daily Mirror.По словам специалиста, ночная потливость может быть связана с менопаузой и перименопаузой, инфекциями, включая туберкулез и ВИЧ, некоторыми видами рака, в частности лимфомой, а также синдромом обструктивного апноэ сна, нарушениями уровня сахара в крови или заболеваниями щитовидной железы. «Если вы просыпаетесь среди ночи насквозь мокрым, это не просто неудобство — это может быть тревожным сигналом», — подчеркнул врач.При этом Хан отметил, что единичные эпизоды ночной потливости, особенно в жаркую погоду или в слишком теплом помещении, обычно не представляют опасности. Однако если симптом возникает регулярно, сопровождается потерей веса, повышенной температурой, усталостью, увеличением лимфоузлов или другими тревожными признаками, он рекомендовал не откладывать визит к врачу.

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