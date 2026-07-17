Названы неочевидные плюсы частого употребления арбузов

Арбузы являются полезными для суставов и защищают кожу от появления пигментных пятен. Об этих неочевидных плюсах частого употребления плодов рассказали эксперты издания Health.

Специалисты рассказали, что арбузы, как и другие ягоды, насыщены антиоксидантами. Эти вещества борются с воспалениями и являются полезными для суставов, профилактики рака, болезни Альцгеймера, диабета и заболеваний сердца. Помимо этого у плодов есть и неожиданные преимущества. Как утверждают эксперты, в них содержится L-цитруллин

, который расслабляет сосуды, а еще повышает физическую выносливость.

Еще одним плюсом арбузов они назвали положительное влияние на качество кожи. Находящиеся в них витамины А и С придают ей здоровый вид, а ликопин

защищает от появления пигментных пятен и других повреждений, возникающих из-за солнца.

Эксперты также добавили, что арбуз является идеальным летним перекусом. Он на 95 процентов состоит из воды, что позволяет восполнить дефицит жидкости, а благодаря сладкому вкусу легко заменяет более калорийные и жирные десерты.

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